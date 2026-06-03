お笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子（55）が3日放送の日本テレビ「上田と女が吠える夜〜インターナショナル〜」（水曜後9・00）に出演し、新幹線の切符を失くした時の経験を明かした。

番組には22カ国28人の女性が集まり、「世界から見た日本ってどんな国？」をテーマに大激論。米国出身のアリィさんは「日本のルールを守る文化は素晴らしいと思うんですけど…私、新幹線のチケットを失くしたんですよ、途中で。駅に着いた時にないのに気付いて駅員さんに話したら“新しいの買わなきゃいけないですよ”って言われて」と新幹線の切符を巡る体験を告白。購入履歴を見せても「ルールだから無理」と言われてしまったという。

これを聞いたファーストサマーウイカは「私も経験したことある」とうなずく。「名古屋の凄い短いエスカレーターの隙間に（切符が）シュン！って落ちた。改札通ってすぐだから“すいません！今ここ落としてこの中には必ずあるんです。確実にあります！”って言っても“買わないとダメなんです”って言って買いました」と自身の経験を明かし、「ルールなんです。あれ（切符）を失ってはダメ」と力説。

大久保は同様の経験をした時、着用していた帽子とマスクを取って「大久保佳代子っていうんですけど」と駅員に顔を見せて訴えたという。

MCの上田晋也が「いやらしいな！」と反応する中、大久保は「レギュラー（番組）とかもまあまあやってまして」とアピールしたことを告白。しかし「って言っても無理でした。“大久保さんごめんなさいね、ルールなんで”って言ってた」と顔見せ作戦は通用しなかったと言うと、上田から「逆に恥ずかしいな！さらけ出したのに」と突っ込まれていた。