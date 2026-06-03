ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第２１回「風雲！竹田城」が５月３１日に放送された。

織田信長（小栗旬）が、荒木村重（トータス松本）が長年苦戦していた播磨攻めに羽柴秀吉（池松壮亮）を投入。織田と毛利との戦いが激化した。

竹田城、上月城を巡る攻防が描かれ舞台は１５７７年〜１５７８年に進んだ。

一方で浅井・朝倉攻略後は羽柴家にスポットを絞ったストーリーが展開されており、姉川合戦以降、徳川家康（松下洸平）の出番が激減しており、ネットでも話題に。

毎週「話の流れ的に今はしかたないけど、そろそろ松下家康様が恋しい」「なかなか家康さん出てこないね そろそろ築山事件も近づいてるけど」「やっぱ出てないか家康洸平。こんなに出ないとはな笑」「家康は本能寺の伊賀越えまで出ないのかな」「家康ってこんな出ないんだ！」「今週も家康出ないのか」「家康＆数正コンビが出ないとさみしい」との投稿も集まっている。

別の月１０ドラマ「銀河の一票」で家康、黒田官兵衛、柴田勝家が共闘しているから忙しいとのネタ投稿も。

一方で徳川家年表では徳川最大の悲劇、築山殿事件（１５７９年）が迫っているが、現状、徳川正妻も嫡男も登場していない。