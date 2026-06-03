ビジュアル系2.5次元歌い手グループ「騎士X - Knight X -」と、ファッションEC「ZOZOTOWN」によるコラボレーションアイテムの販売が1日、決定した。今回のコラボレーションでは、メンバーしゆんが監修を務めたスウェットやTシャツなどのアパレルアイテムをはじめ、本企画のために描き下ろされた新ビジュアルを使用した限定グッズなど、全9型を展開するという。

この日に公開された描き下ろしイラストは、イラストレーター穂竹藤丸氏による限定デザインで、騎士Xの4人が、ZOZOTOWNとのコラボアイテム（スウェット、Tシャツ、ジップアップフーディ、カットオフプルオーバー）を着用した、おしゃれな姿が描かれている。ビジュアル系騎士Xの世界観とファッション性を掛け合わせた、ZOZOTOWNならではの特別なラインナップに、早速SNSには「お揃いをゲットします」、「めちゃめちゃかっこいい」、「黒ってところが騎士Xらしい」と喜びをコメントが殺到している。

各アイテムは、8日からZOZOTOWN限定で受注販売が開始。5月に結成1周年を迎えて、勢いを増す4人のスタイリッシュな限定コレクションに注目が集まる。