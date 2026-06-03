シンガー・ソングライター、プロデューサー、実業家の「ピンク社長」こと栗原ゆうが3日、SNSを更新し「ご報告 私事ではございますが、この度第一子を授かりました」と妊娠を発表した。

栗原は「安定すると言われている時期を過ぎてもなかなか体調が安定せず、やっと少し落ち着いてきました。すっかりお腹が大きいです。無事に生まれてきてくれることを願い、これから芽生えていく初めての気持ちを楽しみにしています」と現状を報告した。

その上で「伴侶はいます」と結婚も報告。「自分自身のことにあまり興味がないので、こうして皆様にご報告する人生があるとは思っていませんでした。そんな私がこうして報告できる人生にさせてくれたのは、今まで出会ってくれた皆様のおかげです。心より感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝した。

今後については「仕事に関しましては、体調に気をつけながらにはなりますがこれまでと変わらずこれからもバリバリと働いてまいります。働かせてください、これまで以上に！」と意気込んだ。

栗原は、自身の公式プロフィルによると、2008年（平20）のテレビ東京「音楽ば〜か」にレギュラー出演。路上ライブでCD3000枚完売し“路上のカリスマ”と呼ばれた。その後、自身の経験を生かし大阪・アメリカ村Live Cafe＆Bar「Aimyou Ribbon(エミュリボン)」東京Pink Cafe「浅草QuluQulu」の経営に加え、プロデュース。アイドルへの楽曲提供を行った。またアイドルグループ「最高じぇねれーしょん」をプロデュースした。