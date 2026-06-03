2.5次元アイドルグループ「すとぷり」が、グループ結成10周年を迎える4日の「すとぷりの日」に、フジテレビの4番組へ登場することが2日、発表された。結成10周年当日は、朝の情報番組「めざましテレビ」、「ノンストップ！」にVTR出演するほか、夜には音楽番組「STAR」に出演する。同番組では、上垣皓太朗アナウンサーとのトークをはじめ、歌番組では初となる実写出演（顔スタンプ）で、10周年を記念したスペシャルメドレーを披露する。

さらに深夜には、特別番組「すとぷり10周年 LIVE Selection "Here We Go!!” さいたまスーパーアリーナ」の放送も決定。2023年に開催したさいたまスーパーアリーナ公演のライブ映像を地上波で放送するほかに、メンバーによる新たなコメントも流れる。

5月31日からメンバーで共同生活をして毎日YouTube生配信をしている中で、莉犬は「フジテレビさんにたくさん取り上げていただいております。すとぷりまみれ！」と発表して、るぅとは「朝からすごいね」と紹介した。また、この4日には、午後5時から新曲「シンデレラへ。」のミュージックビデオを公開。午後8時からは、YouTube公式チャンネルで「10周年記念放送」の生配信も行う予定だ。

20日からは、アリーナツアー「すとろべりーめもりー Vol.10th anniversary 〜すとぷり ARENA TOUR〜」も開催。記念すべき10周年当日は、朝から晩まですとぷりの魅力が詰まった特別な一日となる。