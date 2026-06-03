◇プロ野球セ・パ交流戦 ソフトバンク8-5中日(3日、バンテリンドーム)

中日は延長の末逆転負けを喫しました。

4回までは両チーム無得点。先発の櫻井頼之介投手がソフトバンク打線を「0」に抑え続けます。

5回、中日は先頭の山本泰寛選手がヒットで出塁すると、二死二塁の場面で村松開人選手が先制タイムリー。その後、二死一、二塁とチャンスを広げると、細川成也選手がレフトスタンドへ運ぶ3ランホームランを放ち、この回一挙4点の先制に成功します。

しかしその直後、櫻井投手が先頭から3連打で2点を返されると、齋藤綱記投手へ交代。齋藤投手はヒットと四球で無死満塁にピンチを広げると、2つのアウトを奪いますが、正木智也選手の打席で暴投した間に3塁ランナーがホームへかえり、1点差に迫られます。その直後に正木選手に2点タイムリーを許し、この回5失点。打者一巡の猛攻で一気に逆転されました。

それでもその直後に二死一、二塁のチャンスを作った中日は、福永裕基選手が相手のヘルナンデス投手の157キロのストレートをとらえてタイムリーで同点としました。

試合は延長戦突入。11回、この日猛打賞の活躍の近藤選手が四球で出塁すると、栗原陵矢選手のショートへ転がったボールを村松開人選手がファンブル。エラーでノーアウト1・2塁とピンチを拡大しました。1つアウトを奪い、牧原大成選手を申告敬遠とし、1アウト満塁。続く廣荑隆太選手にフェンス直撃の2点タイムリー、さらに周東佑京選手にもタイムリーを放たれ試合に敗れました。中日はこれで4連敗となりました。