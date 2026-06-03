◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 中日５―８ソフトバンク（３日・バンテリンドーム）

中日が交流戦４連勝スタートからの４連敗で、借金が再びワーストタイの１５になった。５―５同点で迎えた延長１１回に被安打１で３点を勝ち越された。

延長１１回に７番手・勝野昌慶投手が先頭の近藤に四球。続く栗原を打ち取った打球は遊撃・村松がファンブルして無死一、二塁に。海野の犠打の後、牧原大を申告敬遠で満塁策をとったが、広瀬隆に中越えの勝ち越し２点二塁打を許した。さらに野選で３点目を与えた。

先に主導権を握っていた。５回に細川の７号３ランなどで４点を先制したが、６回に暗転した。先発・桜井が先頭打者から３連打で２点を失い降板すると、２番手の斎藤も踏ん張れずに、この回一挙５失点で逆転を許した。

それでも、その裏、２死一、二塁から福永が同点適時打。粘りを見せたものの、７回以降はソフトバンクのリリーフ陣を打ち崩せなかった。井上監督は「耐えて耐えてというところで、（１１回は）守備のミスもそうだけど、先頭に四球を出すというところあたりがウチの弱さなのかな。象徴的な感じだった。ソフトバンクさんというと、セ・リーグ、パ・リーグ合わせても強豪チーム。互角の試合をやっている以上、やっぱりここでは、どうしても勝ちたかった。でもそこでミスをした。それが結局敗因につながった」と振り返った。