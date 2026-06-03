◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 中日５―８ソフトバンク＝延長１１回＝（３日・バンテリンドーム）

ソフトバンクが、一時４点差を逆転して１８年以来となる交流戦６連勝を果たした。今季最長の連勝となった。

先発の松本晴が５回、先頭の山本に左前打を運ばれると、２死二塁から村松の適時左前打で先制点を献上。続く石川昂に四球を与え、２死一、二塁から細川に左翼ホームランウィングに飛び込む３ランを浴びた。一挙４失点で、試合の均衡を破られた。

しかし失点直後の６回、先頭の近藤が右中間二塁打を放ち、栗原が右翼へ４試合連続打点を挙げる適時二塁打で続いた。なおも無死二塁から山本祐も左前適時打。２点差に詰め寄り、さらに２死満塁から相手バッテリーミスで１点差となると、２死二、三塁から正木の２点打で試合をひっくり返した。

それでも、６回から登板した津森が、鵜飼に先頭死球、続く花田にも四球を与えて無死一、二塁のピンチを背負った。続く山本のバントは一飛となって１死一、二塁の場面で、小久保監督はヘルナンデスを投入。代打・阿部を空振り三振に抑えたが、１番・福永に初球を中前へはじき返され、試合を振り出しに戻された。

今季初の延長に突入し、５―５で迎えた１１回。１死満塁から、この日今季初スタメンだった広瀬隆が中日・勝野の初球を捉えて中越え２点二塁打を放った。さらに１死二、三塁から周東の二塁野選の間に三塁走者・牧原大が生還して３点を勝ち越し。中日戦の連勝も２０１２〜１３年以来となる５に伸ばした。