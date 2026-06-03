きょうの為替市場はややドル高が優勢となる中、ドル円は１６０円付近での推移を続けている。前日同様に１６０円台を試す展開となっているものの、上値に慎重な様子に変化はない。週末には米雇用統計もあり、何らかのきっかけを待っている可能性もありそうだ。



日本の通貨当局による再度の円買い介入が警戒される中、円は対ドルで重要な節目となる１６０円付近での推移が続いている。ただ、オプション勢の防戦売りもあるのか、１６０円台には慎重。



４月２８日から５月２７日にかけて、日本政府が過去最高の１１．７兆円を投入したにもかかわらず、円安は一向に収まらず、円先安感はかなり根強い。米国とイランの交渉が依然として不透明な中、原油高止まりが日本の貿易赤字の拡大懸念に繋がっているほか、日米の金利差がなお大きいことも円の重しとなっているようだ。



植田総裁は本日講演で、物価の上振れリスクが高まると判断される場合には、利上げの是非についてしっかりと議論する必要があるとの見解を示していた。この発言を受けてドル円は一時１５９．３０円付近まで下落する場面もあったが、すぐに戻し反応も限られていた。



本日の植田総裁の発言は６月利上げを裏付ける内容とも受け止められているようで、短期金融市場では、今月の日銀の利上げが８０％超の確率で織り込まれている。



ただし、日銀が利上げを実施したからといって、それが本格的に円安を食い止めると考えているのはなお少数派なようで、ＦＲＢがタカ派姿勢を強調するようであれば、ドル円の下値は堅いとも見られている。



日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１５９．７５円と１６０円に観測。



3日（水）

159.75（15.5億ドル）

160.00（6.6億ドル）



4日（木）

159.00（46.6億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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