「めっちゃいい体」「ムキムキ」「彫刻」元日本代表FW武藤嘉紀&MF香川真司が海で肉体美を披露
ヴィッセル神戸の元日本代表FW武藤嘉紀が2日に自身のインスタグラム(@yoshinori_muto_09)を更新し、オフの様子を公開した。
武藤は「最高なOFFでした 真司くん @sk23.10 ありがとうございました #香川真司 #淡路島」と綴り、複数の写真をアップ。セレッソ大阪の元日本代表MF香川真司と上半身裸で海に入りながらポーズを決める姿や、食事を楽しむ様子が収められている。
コメント欄では「なんていい休日」「めっちゃいい体2人とも」「ムキムキ」「カッコいい」「彫刻肉体美イケメン」「眩しすぎる〜」と称賛の声が上がった。
武藤は今季J1百年構想リーグで14試合に出場し、4ゴールを記録。香川とは2018年のロシアW杯で共闘している。
武藤は「最高なOFFでした 真司くん @sk23.10 ありがとうございました #香川真司 #淡路島」と綴り、複数の写真をアップ。セレッソ大阪の元日本代表MF香川真司と上半身裸で海に入りながらポーズを決める姿や、食事を楽しむ様子が収められている。
コメント欄では「なんていい休日」「めっちゃいい体2人とも」「ムキムキ」「カッコいい」「彫刻肉体美イケメン」「眩しすぎる〜」と称賛の声が上がった。
武藤は今季J1百年構想リーグで14試合に出場し、4ゴールを記録。香川とは2018年のロシアW杯で共闘している。
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