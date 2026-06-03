◇交流戦 DeNA0―2楽天（2026年6月3日 横浜）

右太もも裏の肉離れで2軍調整を続けていたDeNA・牧秀悟内野手（28）が、4日の楽天戦から1軍に合流することが決まった。3日の試合後、相川監督は「もう明日（4日）から合流します」と明言した。

4月24日の巨人戦で走塁中に負傷し、翌25日に出場選手登録を抹消された。その後は順調にリハビリのメニューを消化し、当初の想定より早く5月27日にファーム・リーグの楽天戦で「2番・DH」で実戦に復帰した。

打席数を増やしながら、同30日のオイシックス戦ではスタメンで二塁の守備にも就いた。6月2日の同西武戦では復帰後初アーチとなる2ランを放ち、慎重に1軍復帰へのステップを踏みながら状態を上げている。

チームは3日、ホームで楽天に2連敗を喫した。借金は今季最多を更新する6となり、浮上のきっかけをつかめずにいる。苦しい状況が続く中で牧の復帰は巻き返しに向けた気運を高めるとあって、指揮官は「ベイスターズの中で一番、打撃が期待できる選手。明るさというものも今のチームに必要なので」と期待を口にした。