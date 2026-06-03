ＤｅＮＡは３日の楽天戦（横浜）に０―２で敗れ２連敗。６カード連続勝ち越しなしと苦境に沈むチームの借金はついに今季最多を更新する６まで膨れ上がった。

スコアレスの９回にマウンドに上がった守護神・山崎が一死一塁から中越えの決勝適時二塁打を浴びるショッキングなゲーム展開。６回を投げ５安打無失点に封じた先発・石田裕の力投も報われなかった。

慢性的な貧打に泣くベイ打線はこの日もわずか３安打。４回には先頭の佐野→宮崎が連打でつなぎ無死一、二塁のチャンスをつくったが、後続が不発に終わりホームを踏むことはできなかった。

試合後の相川監督は「何とか先に１点を取りにいきたいゲームだった。なかなか点が取れていない現実がありますが、その中で何をしていくべきかはこれからもずっと続くことなので」と気丈に振り返った。

一向に上向かない打線をテコ入れするため、翌４日のカード第２戦（横浜）から、右太もも裏の肉離れで戦線を離脱していた牧秀悟内野手（２８）を一軍に昇格させることも決定。「あすから上げます。彼が一番チームの中で打撃という意味では期待できる選手なので。彼の明るさは今のチームに必要。目いっぱい牧秀悟というものを出してほしい」と指揮官は語った。