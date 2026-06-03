◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 広島３―１日本ハム（３日・マツダスタジアム）

広島が待望の交流戦初勝利を挙げ、連敗を６で止めた。好投手の伊藤から初回に３得点。２死三塁で坂倉が先制打。持丸の２点二塁打でリードを広げた。追加点は遠かったが、投手陣が何度もピンチを切り抜けた。先発の床田は７安打を浴びながらも６回１失点で３勝目。３回からは毎回、得点圏に走者を背負ったが、粘った。７回は遠藤が２死一、二塁、８回はハーンも２死二塁をしのいだ。

試合後の監督の一問一答は以下

―連敗を止め、交流戦初勝利

「トコ（床田）が粘りながら、よく投げてくれました」

―初回の攻撃は

「相手も素晴らしい投手。２アウトから坂倉がよく打ってくれたと思います。その後の持丸の２点（二塁）打も大きかった」

―１軍に復帰した平川がスタメンで１安打

「ファームでもしっかりとした結果、内容を見せてくれていたので。ヒットも１本出て、良かったと思います」

―中継ぎも奮闘

「遠藤も粘ってゼロで帰ってきてくれましたし、ハーンも森浦もナイスピッチングでした」

―投手陣は一発もある打線との対戦

「うん。ホームランを打てる打者がたくさんいる中でよく粘りながら、みんな投げてくれたと思います」

―打順の組み替えが日常だが、４番に固定している坂倉の存在感は

「いいところで打ってくれているし、頼りになるバッターです。あそこで点が入らなかったら、ちょっと嫌な空気になるところ」

―追い込まれながら、多彩な球種を持つ投手の内角直球に対応

インサイドの難しい球だったと思うけど、本当よく打った。技術だと思います」

―この勝利を機に

「明日もがんばります」