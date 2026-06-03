◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 中日―ソフトバンク（３日・バンテリンドーム）

中日の勝野昌慶投手が、延長１１回に痛恨の勝ち越しを許した。延長１１回は近藤に先頭四球を与え、続く栗原の遊撃への打球を村松がファンブル。併殺どころか無死一、二塁のピンチとなり、海野の犠打と牧原大は申告敬遠で１死満塁。広瀬隆に中越えの２点二塁打を浴びた。なおも１死二、三塁から周東のボテボテの打球は前進守備の二塁・山本の本塁送球も及ばず、８点目の走者が生還（記録は二塁野選）した。

主導権は先に握った。５回に細川の７号３ランなどで４点を先制したが、６回に暗転した。先発・桜井が先頭打者から３連打で２点を失い降板すると、２番手の斎藤も踏ん張れずに、この回一挙５失点で逆転を許した。

それでも、その裏、２死一、二塁から福永が同点適時打。粘りを見せたものの、７回以降はソフトバンクのリリーフ陣から追加点を奪えていなかった。

投手陣は８回に登板した吉田が３四球で１死満塁のピンチを招きながら、無失点。延長１０回は藤嶋が、広瀬隆に先頭安打と周東の犠打で１死二塁。野村は空振り三振に仕留め、正木は申告敬遠で２死一、二塁となったが、谷川原を遊ゴロに仕留めた。