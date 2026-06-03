◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 広島３―１日本ハム（３日・マツダスタジアム）

広島が連敗を６で止め、待望の交流戦初勝利を飾った。日本ハム先発・伊藤から初回に坂倉が右前適時打で先制点をもたらすと、持丸が右翼への２点二塁打でリードを広げた。先発・床田は６回１失点。被安打７とピンチを招きながらも今季３勝目を挙げた。

以下は床田、坂倉、持丸のヒーローインタビューの一問一答

【床田】

―相手は伊藤大海投手だったがどんな思いだったか

「自分が頑張ればロースコアの展開でチャンスがあると思ったので、何とか粘り強く投げようと思ってマウンドにあがりました」

―初回に打線の３点の援護があったが

「僕が投げるときは坂倉がよく打ってくれるので打つやろなと思って見てました」

―持丸もいいバッティング

「僕もいいバッティングをしたんですけど持丸の方がよかったです」

―去年ホームランを打たれている郡司選手との対決

「ピンチが多くてあまり覚えてないが一生懸命投げました」

―改めて今日のピッチングを振り返って

「最低限だと思うので次はもっと抑えられるように頑張ります」

【坂倉】

―初回のチャンスはどんな思いで打席に立ったか

「名原も菊池さんもつなげてくれたのでかえしたいなと」

―マウンドには伊藤大海投手だったが

「すごいところに当たったがヒットゾーンに飛んでくれて良かった」

―チャンスの強さはどこに

「集中して、あとは適当にいくだけです」

―床田投手のピッチングはどうだったが

「ピンチが多くてどきどきしたが、なんだかんだ抑えていつも通りだと思いました」

【持丸】

―マツダスタジアムでのお立ち台は初めて

「やっとこの場所に立てた、うれしいです」

―打席を振り返って

「ここ数試合はチャンスで打ててなかったのでなんとか打てて良かったです」

―９回１失点素晴らしいリードだったが

「何度か後ろにそらしてしまったり、迷惑をかけてしまったのでしっかり練習して次に向けてがんばります」

―１軍で毎日試合に出るのはどんな思いか

「すごく充実している。試合に出させてもらっている以上は責任を持って勝てるゲームを作りたいです」

―今後に向けて意気込み

【床田】

「いい１週間が始まると思うので明日から応援よろしくお願いします」

【坂倉】

「一戦一戦勝ちを目指して頑張りますので応援よろしくお願いします」

【持丸】

「必死に１日１日全力でやっていくだけなので、がむしゃらにがんばります」