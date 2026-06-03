夏のレジャーで活躍しそう！【3COINS】ワンポイントが可愛い♡「新作アイテム」

旅行やキャンプ、フェスなど、夏の予定を立て始める人も多いのでは？ 今回は、デザイン性と機能性を兼ね備えた生活雑貨が揃う【3COINS（スリーコインズ）】から、レジャーシーンで頼りになる「新作アイテム」をご紹介します。ワンポイントが可愛らしく、編集部では売切れ予想フラグを立てた注目アイテムなので、気になるものは早めにGETして！

軽量でコンパクト！ 手離せなくなる折りたたみクッション

1つ目は、お出かけ先でちょっと座りたい時に便利な「撥水折りたたみコンパクトシート」。約縦38 × 横28 × 厚み1.4cmと、大人ひとりが座りやすいサイズ感で、お値段は\880（税込）です。折りたたむと約4分の1サイズになるコンパクトさも魅力。撥水加工付きで屋外でも使いやすく、クッション材入りで座り心地にも配慮されているのが嬉しいポイントです。

ハンズフリーで紛失防止！ タオルも装着できるおしゃれアイテム

2つ目は、ペットボトルやタオルなどレジャーに欠かせないアイテムを、ハンズフリーで持ち運べる「カラビナ付きマルチドリンクホルダー」。ボトルホルダーはバックル付きで簡単に取り外せるため、飲みやすさもバッチリです。ブラックとグレーの2色展開で、お値段は\330（税込）。

サイズ展開も豊富！2WAY仕様のひんやりバッグ

続いては、飲み物やお弁当入れとして重宝する「保冷バッグ：M」\880（税込）。約高さ22 × 横26 × 奥行き16cmと、500mlのペットボトルなら6本を立てて入れられるサイズ感です。長さ調整もできるショルダーベルト付きで、肩掛けや斜めがけも可能。ペットボトル2本が入るSサイズと、容量約22LのLサイズも展開しています。

熱中症対策にぴったり！ スマホも守れる優れもの

最後は、スリムなデザインがおしゃれな「保冷ミニサコッシュ」。約6㎝のマチがあるので、ペットボトルもスッキリ納まります。さらに、小銭やカードなどを入れられるポケット付きと使い勝手も抜群。熱を持ちやすいスマホの収納ケースとして使うのもおすすめです。お値段は\330（税込）。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N