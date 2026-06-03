FIFA（国際サッカー連盟）が公開したサッカーW杯北中米大会に臨む日本代表のユニホームネームに「一部誤植」があったとして、日本代表の公式X（旧ツイッター）が3日に報告した。

Xでは「本日6月3日（水）に国際サッカー連盟（FIFA）より、FIFAワールドカップ2026に参加する各チームの登録選手一覧が発表されましたが、http://FIFA.comに記載されているSAMURAI BLUE（サッカー日本代表）のユニフォームネームについて一部誤植がありましたので、現在修正を依頼しています」と投稿。「なお、背番号に誤植はありません」と続けた。

そして「SAMURAI BLUEの選手が今大会において着用する背番号とユニフォームネームは以下の通りとなる予定です」と26選手の背番号とユニホームネームを投稿。FIFAのリストでは「Z.SUZUKI」だったGK鈴木彩艶が「SUZUKI」、「J.ITO」だったMF伊東純也は「ITO」、「MAEDA」だったFW前田大然は「DAIZEN」に修正された。

日本代表26選手の背番号とユニホームネームは以下の通り。

鈴木彩艶：1 SUZUKI

菅原由勢：2 SUGAWARA

谷口彰悟：3 TANIGUCHI

板倉 滉：4 ITAKURA

長友佑都：5 NAGATOMO

遠藤 航：6 ENDO

田中 碧：7 TANAKA

久保建英：8 KUBO

後藤啓介：9 GOTO

堂安 律：10 DOAN

前田大然：11 DAIZEN

大迫敬介：12 OSAKO

中村敬斗：13 NAKAMURA

伊東純也：14 ITO

鎌田大地：15 KAMADA

渡辺 剛：16 WATANABE

鈴木唯人：17 Y.SUZUKI

上田綺世：18 AYASE

小川航基：19 OGAWA

瀬古歩夢：20 SEKO

伊藤洋輝：21 H.ITO

冨安健洋：22 TOMIYASU

早川友基：23 HAYAKAWA

佐野海舟：24 SANO

鈴木淳之介：25 J.SUZUKI

塩貝健人：26 SHIOGAI