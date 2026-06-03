日本代表、FIFA発表のユニホームネームに「一部誤植」と報告 伊東純也ら3選手「現在修正を依頼」
FIFA（国際サッカー連盟）が公開したサッカーW杯北中米大会に臨む日本代表のユニホームネームに「一部誤植」があったとして、日本代表の公式X（旧ツイッター）が3日に報告した。
Xでは「本日6月3日（水）に国際サッカー連盟（FIFA）より、FIFAワールドカップ2026に参加する各チームの登録選手一覧が発表されましたが、http://FIFA.comに記載されているSAMURAI BLUE（サッカー日本代表）のユニフォームネームについて一部誤植がありましたので、現在修正を依頼しています」と投稿。「なお、背番号に誤植はありません」と続けた。
そして「SAMURAI BLUEの選手が今大会において着用する背番号とユニフォームネームは以下の通りとなる予定です」と26選手の背番号とユニホームネームを投稿。FIFAのリストでは「Z.SUZUKI」だったGK鈴木彩艶が「SUZUKI」、「J.ITO」だったMF伊東純也は「ITO」、「MAEDA」だったFW前田大然は「DAIZEN」に修正された。
日本代表26選手の背番号とユニホームネームは以下の通り。
鈴木彩艶：1 SUZUKI
菅原由勢：2 SUGAWARA
谷口彰悟：3 TANIGUCHI
板倉 滉：4 ITAKURA
長友佑都：5 NAGATOMO
遠藤 航：6 ENDO
田中 碧：7 TANAKA
久保建英：8 KUBO
後藤啓介：9 GOTO
堂安 律：10 DOAN
前田大然：11 DAIZEN
大迫敬介：12 OSAKO
中村敬斗：13 NAKAMURA
伊東純也：14 ITO
鎌田大地：15 KAMADA
渡辺 剛：16 WATANABE
鈴木唯人：17 Y.SUZUKI
上田綺世：18 AYASE
小川航基：19 OGAWA
瀬古歩夢：20 SEKO
伊藤洋輝：21 H.ITO
冨安健洋：22 TOMIYASU
早川友基：23 HAYAKAWA
佐野海舟：24 SANO
鈴木淳之介：25 J.SUZUKI
塩貝健人：26 SHIOGAI