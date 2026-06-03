◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 広島３―１日本ハム（３日・マツダスタジアム）

日本ハムは、６連敗中の広島に敗れ、借金を２とした。先発の伊藤は５回１０３球、６安打３失点で３敗目を喫した。

新庄監督は試合後の取材で自ら、「少し前の広島戦のスタンドを見たときに、ファンの方たちが、球場に足を運んでなくて、ガラガラの映像を見たときにすごい寂しくなって、今日、ものすごく（観客が）入ってくれて、やっぱり真っ赤に染まったスタンドが、選手の力になるんで、昔の立って、座っての（スクワット）応援を、また今日見たいと思って、やっぱり球場に足を運んでくれたら、選手たちも力になる」と、敵地ではあるが、野球ファンへの感謝を語った。日頃から「ファンあってのプロ野球」と口にする指揮官らしいコメントを残した。

試合は相手を上回る９安打を放つも１１残塁で１得点。「ヒット数では勝ってたんやけどね。ここぞの１本が出なかった」とつながりを欠いた打線を嘆いた。３番・レイエスの後の４番には２２試合ぶりに郡司を据えたが、３打数無安打。再三のチャンスを生かせず、「もうそろそろ（打っても）いいかなと思う。打て。今日しっかり打てや（笑）。明日打ってくれるでしょ」と、打率２割２分６厘と調子が上がってこない背番３の奮起に期待した。