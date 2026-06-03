◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 阪神２―３西武（３日・甲子園）

痛烈な一撃だった。両軍無得点の２回、先頭の西武のタイラー・ネビン内野手が「ちゃんと打つべき球にしっかり強いスイングをかけられて満足」と相手先発・大竹の外角高め１３８キロ直球を振り抜いた打球は、きれいな放物線を描きバックスクリーンに吸い込まれた。今季１０号ソロ。さっそうとダイヤモンドを一周した。

「４番・一塁」で先発出場。初回１死では、中野の一、二塁間への球足の速い打球に飛びついて好捕し、一ゴロに仕留めた。その直後の攻撃で先制弾。攻守ともに試合を動かし、球場を埋め尽くした虎党からは幾度となく悲鳴が上がった。

来日１年目の昨季は正一塁手として１３７試合に出場し、打率２割７分７厘、２１本塁打、６３打点の成績を残し、チームを主軸としてけん引。今季は左脇腹の違和感などで出遅れ５月１日・ロッテ戦（ＺＯＺＯ）からの１軍合流となったが、５月は２４試合に出場して８５打数２９安打で打率３割４分８厘、９本塁打１９打点と圧巻の成績を残し、チームを借金２の３位から貯金を最大１１蓄えた首位まで引っ張り上げた。

そして迎えた６月の初戦で、２年連続の２ケタ本塁打に到達。勢いはまだまだ止まらない。