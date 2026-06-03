◇交流戦 ロッテ0―1ヤクルト（2026年6月3日 神宮）

ロッテは打線がわずか4安打に終わり、今季8度目の零敗を喫したが、3番・右翼で出場した西川が4打数2安打、今季20度目のマルチ安打を記録し、打率・308、66安打としてパ・リーグ打撃部門2冠に踊り出た。

初回2死からヤクルトの先発・高橋の151キロの直球を中前打。龍谷大平安の先輩でもある左腕からの一打を「インコースの厳しい球だったんですけど、しっかりと良いタイミング取れて、良いバットの出方ができたからこそ、ああいうヒットがついてきた」と振り返った。

9回にはヤクルトの守護神キハダのチェンジアップを中前に運んだ。首位打者と最多安打のタイトルを目標に掲げる昨季の新人王は「まだ6月ですし、あんまり一喜一憂しないというか、結果は出ているところは出ているところで受け止めて、毎日良い準備をできたらなと思ってます」と視線を先に向けた。

試合後、西川が最初に口にしたのは反省の言葉だった。「ヒットを打つ打たない以前にミスしたことが1番頭に残っていますし、ライトのああいうフライを落として、結果ゼロになりましたけど、あれで点取られたら元も子もないんで。そこはもっと反省して明日につなげられたらなと思います」。7回に右翼ファウルゾーンへの飛球を落球したことを悔やんでいた。