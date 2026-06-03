阪神は３日の西武戦（甲子園）に２―３で敗れ、２連敗。首位・ヤクルトとは１・５ゲーム差に広がった。

先発・大竹は７回６安打３失点（自責点１）の粘投も、味方の援護に恵まれず今季４敗目（２勝）を喫した。

悔やまれる一球となった。両軍無得点の２回には４番・ネビンに初球の１３８キロの直球をフルスイングで捉えられた。打球は高々と舞い上がり、バックスクリーンへ飛び込む１０号ソロ。痛恨の一発で先制を許した。



それでも３回以降は直球に自慢のチェンジアップを織り交ぜた投球で西武打線を幻惑。６回まで散発の２安打に抑える快投で味方の反撃を待った。



しかし１点を追う７回に悪夢が待っていた。先頭の３番・桑原に左前打、さらには５番・渡部に中前打を許すなど二死二、三塁のピンチを招いた。８番・長谷川の打球は内野ゴロとなったが、遊撃・小幡がファンブル。さらに一塁への送球がそれ、２点を追加された。



藤川球児監督（４５）は小幡について「ゲームに出ていない間にね、どういう風にしてゲームに向かいながら。ベンチでスタートするにしても、そういうところが出てきますからね。強い選手でなければいけないし、その一歩が踏み出せる選手でないと、こういう戦いでは大きな差になりますから。強さを持った選手がこの舞台には必要ですね」と厳しい表情を浮かべた。

３点ビハインドの９回には無死から３番・森下が三塁打で出塁。４番・佐藤がルーキー左腕・岩城の直球を仕留め、左翼ポール際に突き刺さる１５号ソロを放った。１点差に詰め寄り、なおも一死一塁と反撃ムードは高まったが、最後は坂本が三併殺打に倒れてゲームセット。虎党の大歓声は一瞬でため息へと変わった。



指揮官は「この球際の全てにおいて、球際の強さを持たなければならないし。悔しいですけどね、明日以降につなげていくと。もうそれしかないですね」と必死に前を向いた。最後まで食らいついたが、あと一歩及ばず。痛い２連敗となった。