¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛYOH¤¬º´¡¹ÌÚ¤ò²¼¤·¾¡¤ÁÅÀ12¡¡Âç²ñµ¬Äê¤Ç2°ÌÄÌ²á
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï3Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¡ÖBEST¡¡OF¡¡THE¡¡SUPER¡¡Jr.33¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£BÁÈ¤Î¥È¥Ã¥×¤Î¾¡¤ÁÅÀ10¤ÎYOH¤Ï¾¡¤ÁÅÀ6¤ÎDDT¡¦º´¡¹ÌÚÂçÊå¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ12¤È¿¤Ð¤·¤Æ¼«ÎÏ¤Ç2°ÌÄÌ²á¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤¬ÀèÀ©¡£YOH¤¬Í¾Íµ¤ò¸«¤»¤ë¡£¾ì³°¤Ç°Ø»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Î¹¶·â¤ÎÂÎÀª¡£¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤ë¤Èº´¡¹ÌÚ¤Ï¥É¥é¥´¥ó¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¡¢YOH¤ÏDDT¤òÏ¢È¯¡£5Ê¬¤¹¤®¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬¥È¥Ú¤ò¤ò¸«¤»¤ë¡£¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤ê¡¢¥¨¥ë¥Ü¡¼¥É¥í¥Ã¥×¤ò¤«¤ï¤·¤¿¡£YOH¤Ï¥É¥é¥´¥ó¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¡¢Á®¸÷¤´¤ó¤®¤Ä¤Í¤Ïº´¡¹ÌÚ¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£ÀµÌÌ¤«¤éÁÀ¤¦¤Èº£ÅÙ¤ÏÀ®¸ù¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¹ª¤ß¤Ë¥¯¥í¥¹¥Õ¥§¡¼¥¹¥í¥Ã¥¯¤Ø¡£YOH¤¬¥¢¥Ê¥³¥ó¥À¥Ð¥¤¥¹¡¢ºÇ¸å¤Ï9Ê¬42ÉÃ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¹¥¿¡¼¥¯¥é¥Ã¥Á¤Ç´Ý¤á¹þ¤ó¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ12¤ÇÂç²ñµ¬Äê¤Ë¤è¤ê2°Ì¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥á¥é¤Ë´é¤ò´ó¤»¤Æ¶Ê¤²¥Ô¡¼¥¹¤·¡¢¤µ¤µ¤ä¤¯¤è¤¦¤Ë¡ÖËÍ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤µ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£