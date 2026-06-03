新日本プロレスは3日、後楽園ホールで「BEST OF THE SUPER Jr.33」を行った。A組のトップの勝ち点10の藤田晃生は勝ち点0の永井大貴に勝利し、勝ち点12に伸ばし、大会規定で2位通過となった。

永井が奇襲。ダイビングボデーアタック、リングに戻ると藤田が反撃に出る。場外でボデースラム、椅子へのドロップキック、リングにもどして逆エビ固めと攻める。逆水平で追い込む。永井もドロップキック、ショルダータックルで意地を見せる。対角へのドロップキックはカウント2。5分すぎ、顔面蹴りから逆エビ固め。永井はなんとかしのぐ。藤田が頭突きから8分24秒、逆エビ固めで永井を沈めた。

「パンチくん（永井）いい度胸を感じたよ。やられる覚悟があるから、腹決めてるから、そんだけのことができるんだろ。いいと思うよ。一つお節介してやる。海外遠征を悩んでいるなら。その必要はない。周りを見てみろ。凄い王者や選手がいるんだぞ。気にすんな。俺なんか1カ月半だぞ。帰ってきたときなんか小旅行と言われた。でも1、2年経って、TMDKに引っ張ってもらって、いろんなものを学んで、今なんだ。永井よ生意気でいいんじゃない。こなれてるように見えるんだ。もっととんがっていいんだ。いいトペだよ」とアドバイス。

自らには「10点が7人、楽しみだな」と話していたが、見事に2位通過。5日の高崎大会ではB組1位のロビー・イーグルスと対戦が決まった。いよいよ連覇が見えてきた。