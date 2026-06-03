フォロワー50万人超TikToker、韓国人との結婚を発表 報告が遅れた理由も明かす
「桃子です！」のあいさつでおなじみのフォロワー58.3万人超の人気TikToker・桃子が、6月3日（水）に自身のInstagramを更新。「桃子はこの度、つぶらな瞳と素敵な心を持ち合わせた方と結婚いたしました」と結婚を報告した。
【写真】イケメン！ 桃子が結婚した韓国人の旦那
■「様々な要因」で発表が遅れた
幼い頃から子役として活動を行い、18歳でTikTokを始め、今日6月3日に23歳の誕生日を迎えた桃子が結婚を発表。数年前から大学に通うため韓国で生活しており、お相手の韓国人男性とYouTubeチャンネルの開設も行っていたが、日本のファンへ向けた正式な発表は今までないままだった。
そんな現状について桃子は「まずは、様々な情報や動画が飛び交う中、私自身の発信をお待ちいただいた大好きなみなさんに心より感謝申し上げます」とファンに感謝。
「桃子はこの度、つぶらな瞳と素敵な心を持ち合わせた方と結婚いたしました。結婚という選択に至るまで、そして今日までたくさんの試練や困難はありましたが不幸せな1日もなく、そんな方に出会えたことを何よりも幸せに思います」と結婚を正式に報告した。
加えて、発表が遅れた理由については「国際結婚における書類準備の問題や、私が所属していた母の管理する会社との兼ね合い、そして母との話し合いなど、様々な要因がございました」と説明。
続けて「そんな中、結婚後に夫が自ら編集した日常の記録をYouTubeで発信しておりましたが、私たちの予想を上回る多くの韓国の方々にご覧いただき、いくつかのインタビューの機会もいただきました。またその動画を日本のみなさんにもこんなにも早く見つけていただけるとは予想しておらず、結果として困惑を招いてしまったことを私自身反省しております」と述べた。
今後も桃子はインフルエンサーとして活動を続けていくとのこと。「韓国での動画はもちろん、日本に帰国した際には母と桃子との動画もお届けできればと思っております」と過去の動画にも度々登場してきたパワフルな母との様子も見られると語っている。
引用：「桃子」Instagram（＠momoko6663）
【写真】イケメン！ 桃子が結婚した韓国人の旦那
■「様々な要因」で発表が遅れた
幼い頃から子役として活動を行い、18歳でTikTokを始め、今日6月3日に23歳の誕生日を迎えた桃子が結婚を発表。数年前から大学に通うため韓国で生活しており、お相手の韓国人男性とYouTubeチャンネルの開設も行っていたが、日本のファンへ向けた正式な発表は今までないままだった。
「桃子はこの度、つぶらな瞳と素敵な心を持ち合わせた方と結婚いたしました。結婚という選択に至るまで、そして今日までたくさんの試練や困難はありましたが不幸せな1日もなく、そんな方に出会えたことを何よりも幸せに思います」と結婚を正式に報告した。
加えて、発表が遅れた理由については「国際結婚における書類準備の問題や、私が所属していた母の管理する会社との兼ね合い、そして母との話し合いなど、様々な要因がございました」と説明。
続けて「そんな中、結婚後に夫が自ら編集した日常の記録をYouTubeで発信しておりましたが、私たちの予想を上回る多くの韓国の方々にご覧いただき、いくつかのインタビューの機会もいただきました。またその動画を日本のみなさんにもこんなにも早く見つけていただけるとは予想しておらず、結果として困惑を招いてしまったことを私自身反省しております」と述べた。
今後も桃子はインフルエンサーとして活動を続けていくとのこと。「韓国での動画はもちろん、日本に帰国した際には母と桃子との動画もお届けできればと思っております」と過去の動画にも度々登場してきたパワフルな母との様子も見られると語っている。
引用：「桃子」Instagram（＠momoko6663）