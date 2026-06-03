【モンテレイ（メキシコ）２日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表が、事前合宿を行うメキシコ・モンテレイに到着した。森保一監督（５７）や全２６選手は、地元警察の警備や先導を受けての移動とＶＩＰ待遇で宿舎入り。日本、メキシコのメディア約１００人が待ち受けた宿舎では、メキシコ人従業員から「ハポン！（日本）」コールの大歓迎も受け、Ｗ杯ムードに包まれた。１４年ブラジルＷ杯から４大会連続で取材する金川誉記者が、いよいよ高まってきたＷ杯の熱狂を「見た」。

× × × ×

「ついにＷ杯が始まった」。そんな高揚感が漂う、日本代表の開催国メキシコ入りだった。日本から約１１時間のフライトで、モンテレイ国際空港に到着。そこから宿舎へのバスは、地元警察のバイクが先導し、信号を全てストップさせて進むＶＩＰ待遇で向かった。

記者がタクシーを利用した前日は、渋滞で約２時間かかった道のりを、わずか約４５分で到着。事前合宿からこれほどサポートを受けられたのは、日本サッカー協会（ＪＦＡ）が現地関係者と粘り強く交渉を重ねてきた成果だ。森保監督が掲げる「Ｗ杯優勝」に向け、勝つ可能性を１％でも高めようとする協会スタッフの執念を感じた。

宿舎は“お祭り騒ぎ”になった。チームバスが到着すると、メキシコ人従業員が「ハポン！ハポン！」の熱烈コール。日本出発時に「闘魂」はちまきで注目を集めた長友が、モンテレイ到着時の歓迎イベントで贈られたメキシコ伝統の帽子「ソンブレロ」をかぶって登場し、手を振ると歓声が起こった。ソンブレロは他の選手にも贈られたが、かぶっての宿舎入りは長友と菅原のみ。明るいキャラクターの２人が、当地の人々の心を、いきなりわしづかみにした。

モンテレイは第２戦チュニジア戦の試合会場でもある。経済的に発展している当地には５０〜６０近い日本企業があり、７００人近い日本人も暮らしている。日本人応援団に加え、地元の人々を味方に付ければ、試合当日はホームのような雰囲気が作れそうだ。

一方で、Ｗ杯ならではの“想定外”にも直面した。モンテレイを合宿地に選んだのは、日中３５度前後に達する酷暑のなかで「暑熱対策」を進めるため。しかしこの日は、夕方の大雨で気温が２５度前後まで降下。これを受け、チームは３日に予定していた夕方からの練習を、気温が上昇する午前中へと急きょ変更した。また芝の状態悪化を受け、練習場も変更する事態に。環境が目まぐるしく変わるＷ杯において、事前準備に絶対の正解はない。状況の変化に合わせ、いかに柔軟に対応できるか。細部へのこだわりが勝負を分けるＷ杯の戦いは、もうすでに始まっている。（金川 誉）

〇…モンテレイの宿舎入りする際に、遠藤航が、やや足を引きずって歩く様子が見受けられた。５月３１日のアイスランド戦で、左足負傷から約３か月ぶりに実戦復帰も、違和感を訴えて前半のみで交代。試合後には「本当はもうちょっとプレーしたかったけど。これで足には逆にいい負荷がかかって、良くなっていくと思います」とケガの再発ではないことを強調していた。だが、まだ万全ではないことは明らかで、残りの準備期間でどこまで状態を上げられるかに注目が集まる。