¡ÚÂæÉ÷6¹æ¡Û6·î¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤Î±«ÎÌ¡¡¿åÅÄ¤ä³¤´ß¤Î¸î´ß¤¬Êø¤ì¤ëÈï³²¤â¡¡ÂçÊ¬
ÂçÊ¬¸©Æâ¤Ë2ÆüÌëºÇÀÜ¶á¤·¤¿ÂæÉ÷6¹æ¡£
ÆîÉô¤òÃæ¿´¤ËÂç±«¤È¤Ê¤êº´Çì»Ô¤Ê¤É¤Ç¤Ï1Æü¤Ë¹ß¤Ã¤¿±«¤¬6·î¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢JR¤Ï¸©Æâ¤ÎÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡TOSÅÏÊÕ°ìÊ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¸á¸å8»þ¤Ç¤¹¡£¸½ºß¸©Æâ¤ËÂæÉ÷ ¤¬ºÇÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÉ÷¤È¤È¤â¤Ë·ã¤·¤¤²£²¥¤ê¤Î±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸©Æâ¤Ë2ÆüÌëºÇÀÜ¶á¤·¤¿ÂæÉ÷6¹æ¡£2Æü¡¢1Æü¤Çº´Çì¤Ç¤Ï264.5¥ß¥ê¤Î±«¤¬¹ß¤ë¤Ê¤É¸©Æâ4ÃÏÅÀ¤Ç6·î¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï³÷¹¾¤Ç2Æü¸á¸å10»þ¤´¤í¤Ë25.1¥áー¥È¥ë¤ò´ÑÂ¬¤·6·î¤Î´ÑÂ¬»Ë¾å¡¢°ìÈÖ¤Î¶¯¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Ç¤Ï·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë3¤Î¹âÎð¼ÔÅùÈòÆñ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿º´Çì»Ô¤òÃæ¿´¤Ë51À¤ÂÓ62¿Í¤¬ÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÌëÌÀ¤±¡¢¸©Æâ¤ÎÈï³²¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3ÆüÄ«¤Îº´Çì»ÔÆâ¡£
¶¯É÷¤ÇÀÞ¤ì¤¿ÌÚ¤Î»Þ¤¬¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÁ°¤ÎÊâÆ»¤Ç¤Ï½¾¶È°÷¤¬Ä«¤«¤éÁÝ½ü¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º´Çì»Ô±§ÌÜ¤Ç¤ÏÀî±è¤¤¤Ë¤¢¤ë¿åÅÄ¤¬¹â¤µ¤ª¤è¤½5¥áー¥È¥ë¡¢Éý¤ª¤è¤½10¥áー¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊø¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿º´Çì»Ô³÷¹¾¤Î¸µ±î³¤´ß¤Ç¤Ï¸î´ß¤¬¤ª¤è¤½60¥áー¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊø¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎºÇ¿·¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
JR¤Ç¤ÏËÈîËÜÀþ¤ÈÆüËËÜÀþ¤Î°ìÉô¤Î¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬3ÆüÍ¼Êý¡¢¸©Æâ¤ÎÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶õ¤ÎÊØ¤Ï3Æü¡¢Åìµþ¤ÈÌ¾¸Å²°¤ò·ë¤ÖÊØ¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ23ÊØ¤Ç·ç¹Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬4Æü¤ÎÂçÊ¬¶õ¹Á¤ÎÈ¯ÃåÊØ¤ÏÄÌ¾ï±¿¹Ò¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³¤¤ÎÊØ¤Ï3Æü¸á¸å¤«¤éÄÌ¾ï±¿¹Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
ÆÁÅç,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Âçºå,
¥Û¥Æ¥ë,
À¸²Ö,
ÌÀÂçÁ°,
Ê©ÃÅ,
µþ²¦Àþ,
Êè