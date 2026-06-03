【台風情報】台風6号(チャンミー) このあとの勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速35メートル あすには温帯低気圧になるか 今後の全国の天気を画像で 気象庁
■台風6号(チャンミー)
2026年6月3日18時50分発表 気象庁
3日18時の実況
種別 台風
大きさ 大型
強さ -
存在地域 銚子市の東約190km
中心位置 北緯35度50分 (35.8度)
東経142度55分 (142.9度)
進行方向、速さ 東北東 50 km/h (28 kt)
中心気圧 985 hPa
最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
15m/s以上の強風域 東側 650 km (350 NM)
西側 440 km (240 NM)
4日6時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯36度40分 (36.7度)
東経146度05分 (146.1度)
進行方向、速さ 東北東 25 km/h (14 kt)
中心気圧 985 hPa
最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 55 km (30 NM)
4日18時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯36度50分 (36.8度)
東経148度00分 (148.0度)
進行方向、速さ 東 15 km/h (8 kt)
中心気圧 984 hPa
最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 80 km (42 NM)
■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2708020?display=1