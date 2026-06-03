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■台風6号(チャンミー)

【画像】台風進路、今後の全国の天気

2026年6月3日18時50分発表　気象庁

3日18時の実況
種別    台風
大きさ    大型
強さ    -
存在地域    銚子市の東約190km
中心位置    北緯35度50分 (35.8度)
東経142度55分 (142.9度)
進行方向、速さ    東北東 50 km/h (28 kt)
中心気圧    985 hPa
最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
15m/s以上の強風域    東側 650 km (350 NM)
西側 440 km (240 NM)

4日6時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本の東
予報円の中心    北緯36度40分 (36.7度)
東経146度05分 (146.1度)
進行方向、速さ    東北東 25 km/h (14 kt)
中心気圧    985 hPa
最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    55 km (30 NM)

4日18時の予報
種別    温帯低気圧
強さ    -
存在地域    日本の東
予報円の中心    北緯36度50分 (36.8度)
東経148度00分 (148.0度)
進行方向、速さ    東 15 km/h (8 kt)
中心気圧    984 hPa
最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    80 km (42 NM)
 

■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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