ÃæÆ»¡¦»ÞÌî¹¬ÃË»á¡¡ÍèÇ¯¤ÎÅý°ìÃÏÊýÁª¤ò¸«¿ø¤¨À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖÎ©·û¥Í¥Ã¥È¡×ÀßÎ©¡Ö¿§¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×
¡¡ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î»ÞÌî¹¬ÃË¸µ½°±¡µÄ°÷¤¬À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖÎ©·û¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×ÀßÎ©¤òÆÏ¤±½Ð¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬£³Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤ÏÂåÉ½¤Ë»ÞÌî»á¡¢ºë¶Ì¸©µÄ¤È¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔµÄ£¶¿Í¤¬½êÂ°¡£Æ±¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÀßÎ©¤ÏÁíÌ³Áê°¸¤Æ¤ÎÀßÎ©ÆÏ¤òºë¶Ì¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë£±ÆüÉÕ¤ÇÄó½Ð¤·¡¢Æ±¸©Áª´É¤¬½ñÎà¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÍèÇ¯½Õ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÅý°ìÃÏÊýÁª¤ò¤Ë¤é¤ß¡¢À¯¼£³èÆ°¤Î´ðÈ×¤È¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ÞÌî»á¤Ï£²£°£±£·Ç¯¤Î½°±¡ÁªÄ¾Á°¡¢µìÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ò·ëÀ®¤·ÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤ËÆ³¤¤¤¿Î©Ìò¼Ô¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯£²·î¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¤Ï¡¢ÃæÆ»¤«¤éºë¶Ì£µ¶è¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤¿¤¬¡¢ÈæÎãÉü³è¤â¤Ç¤¤ºÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ÞÌî»á¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¼«¿È£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö°ìÉôÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¿§¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢£±½µ´Ö°Ê¾åÁ°¤«¤é¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£