¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê£±¿Í£±£¸£µËü±ß¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à´ÑÀï¥Ä¥¢¡¼¡×È¯Çä
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£³Æü¡¢Î¹¹ÔÂç¼ê¤Î£Ê£Ô£Â¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÆüËÜ¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à´ÑÀï¥Ä¥¢¡¼¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÄø¤Ïº£Ç¯£¸·î£¸Æü¤«¤é£±£³Æü¤Þ¤Ç¤Î£¶Æü´Ö¤Ç¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Î¸ø¼°Àï£²»î¹ç¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¡£Î¹¹ÔÂå¶â¤Ï£±¿Í£±£¸£µËü±ß¡Ê¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹ÍøÍÑ¡¢£²¿Í£±¼¼¡Ë¡£Ç³Ìý¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤ä¶õ¹Á»ÜÀß»ÈÍÑÎÁ¤Ê¤É¤ÏÊÌÅÓÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÆüËÜ¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤Ë¸Â¤é¤ì¡¢ÀèÃå½ç¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°ÂÎ¸³¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÎÅêµåÂÎ¸³¡¢ÆüËÜ¸ì¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¸«³Ø¤Ê¤É¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍÑ°Õ¡££²£´Ç¯¡¢£²£µÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤È¤ÎµÇ°»£±Æ¤ä¡¢Áª¼ê¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ì¥Ù¥ëÀÊ¤È¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥·¡¼¥È³Æ£±»î¹çÊ¬¡£ÂçÃ«¤Î¸ÂÄê¥®¥Ö¥¢¥¦¥§¥¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤âÉÕ¤¯¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¥»¡¼¥ë¥¹¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹Ã´Åö¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡¢¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥ê¥Ð¥¹»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤âË×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÎ¸³¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£