Snow Manの佐久間大介さんは6月2日、自身のInstagramを更新。おしゃれな夏服ショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：佐久間大介さん公式Instagramより）

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Snow Manの佐久間大介さんは6月2日、自身のInstagramを更新。格好いいオールブラックコーディネートを公開しました。

【写真】佐久間大介の格好いい夏服

「全部かわいい」

佐久間さんは「#夏服 解禁とさせていただきます。Tシャツは設楽さんから頂いたオリジナルの宝物です　設楽さんありがとうございます！！！！」とつづり、7枚の写真を投稿。Tシャツ、ワイドパンツ、サンダルのオールブラックコーディネートが、ピンクヘアとマッチしていて格好いいです。6、7枚目ではTシャツの背面を指さしており、「O.SHITARA」のロゴが入っていることが分かります。

コメントでは「オールブラック難しいのに、オシャレに着こなしてる！さすが」「首の後ろにホクロ２つ発見！！！大好きです！！！！！」「黒服似合いすぎるよ」「えっ……大介くんが厚底のサンダル履くの珍しいっっ!!」「サンダル厚底なのかわいいよ佐久間さん」「全部かわいい」「カッコ良す過ぎて待って無理しんどい」「さっくんのファッションセンス良すぎる」と、歓喜の声が寄せられました。

「久々のジャージマン！」

自身のInstagramで、私服ショットをたびたび公開している佐久間さん。5月3日には「久々のジャージマン！『ブラック・ジャック』のTシャツ可愛すぎてお気に入り！！激かわ〜」とつづり、ジャージを合わせたコーディネートを披露していました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)