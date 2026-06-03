「まじでえぐい。。」コロチキ西野、ムキムキの肉体に賛否？ 「なんかバランスがすげえ」「おかしい」
お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズの西野創人さんは6月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。鍛えられた肉体を公開しました。
【写真】ボディビル大会に向けた筋肉ショット
コメントでは「まじでえぐい。。努力の天才」「でかい…」「だいぶ絞れてるからもう大会でれそう」「なんかバランスがすげえ」「4ヶ月近くあってこの絞り？一度増量してもいいレベル」「最初の頃良かった。今はなんかおかしい」「何を目指してんのヤー！」と、さまざまな声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】ボディビル大会に向けた筋肉ショット
「もう大会でれそう」西野さんは「ボディビル大会まであと110日」とつづり、1枚の写真を投稿。ジムでポーズを決めたソロショットです。上半身と太ももの鍛え上げられた筋肉が際立っており、大会に向けて着実に仕上がっていることがうかがえます。
ムキムキな体を多数披露自身のXで、ムキムキな筋肉が際立つショットを多数披露している西野さん。それぞれに、格好いい言葉も添えています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)