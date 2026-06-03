日本時間3日、敵地でのダイヤモンドバックス戦で勝利を収めたドジャース。「1番・DH」で出場した大谷翔平選手は、2回の第2打席で2点適時三塁打を放つなど、3試合連続のマルチ安打で4試合ぶりの打点もマークと絶好調だ。

【写真】「これは争奪戦になる」ローソン限定、山本由伸の最新ボブルヘッド

“話題連発”で身近になっていくドジャース

日々、大きな話題となるドジャースの動向。ファンの注目は、スタジアム以外にも寄せられている。

「ロッキーズ戦が行われた28日、ドジャースは『東映アニメーション』とのパートナーシップ契約の更新を発表。7月3日に行われるパドレス戦で、同社の人気作品『ONE PIECE』とのコラボ企画「ONE PIECE NIGHT」を開催することも明かされました。このイベントは、昨季に続いて2年連続で開かれるもの。試合前にイベントや始球式が行われるほか、試合後にはドローンショーも用意されており、先着4万人の来場者には作品の象徴とも言える“麦わら帽子”がプレゼントされるといいます」（スポーツ紙記者）

トップアニメとのコラボにファンが沸く中、日本ではさらにこんな“グッズ”も登場。

「大手コンビニチェーン『ローソン』で、山本由伸投手の“ボブルヘッド”が発売されます。受付期間は5月15日から7月21日で、商品は12月18日から受け取り可能とのこと。昨年のワールドシリーズで優勝を決め、天を仰いで雄叫びを上げる山本選手の姿が再現されています」（同・スポーツ紙記者）

山本のボブルヘッド発売に対して、ファンからは「これは争奪戦になる」「ファンの財布狙い撃ち」などの反応が寄せられている。

「このところのドジャースといえば、5月26日のロッキーズ戦の始球式には、ミラノ・コルティナ五輪金メダリストの“りくりゅうペア”こと三浦璃来と木原龍一が登場したことも大きな話題になりましたね。木原さんが三浦さんを担ぎ上げた“リフト”状態での投球は、日本でも大きく取り上げられました。大谷選手、山本選手、佐々木朗希選手ら3人の活躍はもちろんのこと、日々話題が尽きないことで、日本でドジャースがどんどん身近な存在になっているのがわかります」（スポーツライター）

連日、ファンが盛り上がるトピックに事欠かないドジャース。話題性そのままに、勢いよくシーズンを駆け抜けてほしい！