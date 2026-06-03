100万円の詐欺被害を招いた原因は？ 「この通りにやれば儲かる」という他人の言葉に、自分を委ねすぎた【著者インタビュー】
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「詐欺師」と聞けば、いかにも怪しげな風貌を想像する人もいるだろう。コミックエッセイ『100万円、預けた先は詐欺でした？ 〜風の時代とお金の話〜』（大久保ヒロミ/電書バト）で描かれる投資詐欺（師）の実態は、そんな想像とはかけ離れていた。
「あなたの仕事のためになる」優しい言葉で近づいてきたのは、10年以上も信頼していた心理カウンセラーだった。『人は見た目が100パーセント』で知られる著者・大久保ヒロミさんは、そのカウンセラーに言われるがまま投資を始めることに。しかし、どこかおかしい！ 「普通の良い人たち」が人の心と財産を蝕んでいく様子からは、独特のリアルな空気を感じられる。
※『100万円、預けた先は詐欺でした？ 〜風の時代とお金の話〜』のエピソードに基づいてインタビューを行っています。詐欺被害に遭った場合は適切な機関へ速やかに相談してください。
――本作には詐欺被害の全容だけでなく、それに絡んだ人間関係など、さまざまなドラマが描かれています。なかでも特に伝えたかったことは何でしょうか？
大久保ヒロミさん（以下、大久保）：表面的なことで言えば……世の中にはグレーな案件が多いので、みなさんにそれを啓蒙したいという思いですよね。被害のサンプルは、多い方がいいでしょうし。
もっと深いところで言えば、なるべく自分を保ち、なにごとも外側に委ねすぎないように、という思いを込めています。詐欺に遭う人たちの中には、過去の私のように、外側に委ねすぎていた人もいる気がしていて。自分のことを信じられず、「言われた通りにやったらいい」「絶対儲かるから」といった他人の言葉を信じる人が、少なからずいると思うんですよね。
自分に自信がないから、外側に答えがほしい。するといつの間にか、自分の感覚よりも外側が正しいような気がしてきてしまう。両者のバランスをとれる人が増えたら良いなと思っています。
――投資に関わらず、日常生活でも、相手を疑ったり、違和感を抱えたりしながら関係をなんとなく続けてしまうケースは多いと思います。その理由は何だと思いますか？
大久保：すべて人間関係ですよね。実際に違和感を抱いていても、紹介してくれた人を信用して「“一応”投資する」と決断した人もいました。どこかで相手を信じたいという気持ちがあるんだと思います。世の中には、優しい人が多いですからね。
取材・文＝松本温美