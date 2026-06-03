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(C)Go Nagai¡¦Ken Ishikawa/Dynamic Planning
(C)¥µ¥ó¥é¥¤¥º
(C)Åì±Ç
(C)²ìÅì¾·Æó¡¦»Íµ¨Æ¸»Ò¡¿KADOKAWA¡¿FMP!4
(C)Production I.G¡¿1998 NADESICOÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)»°ÅèÍ¿Ì´¡¦¥ªー¥Ðー¥é¥Ã¥×¡¿²¶¤ÏÀ±´Ö¹ñ²È¤Î°ÆÁÎÎ¼ç¡ªÀ½ºî°Ñ°÷²ñ 2025
(C)SUNRISE/PROJECT ANGE
(C)¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¦¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
(C)1993 BIGWEST
(C)µÈ±ÊÍµ¥Î²ð¡¿COMIC¥á¥Æ¥ª
(C)BONES¡¿STAR DRIVERÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS
(C)2003 GAINAX¡¿TOP2°Ñ°÷²ñ
(C)BONES¡¦ÐòÀî ¾º¡¿¥³¥ó¥¯¥êー¥È¥ì¥Ü¥ë¥Æ¥£¥ªÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
(C) Warner Bros Entertainment Inc. & Legendary Pictures Productions LLC.
TM & (C) TOHO
(C)SUNRISE¡¿PROJECT L-GEASS¡¡Character Design (C)2006-2017 CLAMP¡¦ST
(C)¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¥Û¥Æ¥ëÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)HEADGEAR
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