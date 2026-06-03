£Î£Ù»Ô¾ì ¤³¤Î¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È
21:00
¥Ö¥é¥¸¥ë¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡Ê4·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡4.3%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
21:15
ÊÆADP¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¡Ê5·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡11.2Ëü¿Í¡¡Á°²ó¡¡10.9Ëü¿Í¡ÊÁ°·îÈæ)
21:30
¥«¥Ê¥ÀÏ«Æ¯À¸»ºÀ¡Ê2026Ç¯ Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ë
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡-0.1%¡ÊÁ°´üÈæ)
22:00¡¡
¥ÐーFRBÍý»ö¡¢Æ¤ÏÀ²ñ½ÐÀÊ¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
22:30¡¡
¥Á¥Ý¥íー¥ÍECBÍý»ö¡¢²¤½£µÄ²ñ·ÐºÑÄÌ²ß°Ñ°÷²ñ¡ÊECON¡Ë½ÐÀÊ
22:45
ÊÆPMI¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê5·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡50.9¡¡Á°²ó¡¡50.9¡ÊÈóÀ½Â¤¶ÈPMI¡¦³ÎÊóÃÍ)
Í½ÁÛ¡¡51.7¡¡Á°²ó¡¡51.7¡Ê¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥ÈPMI¡¦³ÎÊóÃÍ)
23:00
ÊÆISMÈóÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¡Ê5·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡53.8¡¡Á°²ó¡¡53.6
ÊÆÀ½Â¤¶È¿·µ¬¼õÃí¡Ê4·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡1.5%¡ÊÁ°·îÈæ)
ÊÆÂÑµ×ºâ¼õÃí¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê4·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡7.9%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡1.1%¡ÊÍ¢Á÷½ü¤¯¥³¥¢¡¦Á°·îÈæ)
23:30¡¡
ÊÆ½µ´ÖÀÐÌýºß¸ËÅý·×
4Æü
3:00
¥Ö¥é¥¸¥ëËÇ°×¼ý»Ù¡Ê5·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡105.37²¯¥É¥ë
ÊÆÃÏ¶èÏ¢¶ä·ÐºÑÊó¹ð¡Ê¥Ùー¥¸¥å¥Ö¥Ã¥¯¡Ë
5:00¡¡
¥íー¥¬¥ó¡¦¥À¥é¥¹Ï¢¶äÁíºÛ¡¢Æ¤ÏÀ²ñ½ÐÀÊ¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¡¢¾å±¡ºâÀ¯°Ñ°÷²ñ½ÐÀÊ
¥µ¥ó¥¯¥È¥Ú¥Æ¥ë¥Ö¥ë¥¯¹ñºÝ·ÐºÑ²ñµÄ¡Ê6Æü¤Þ¤Ç¡Ë¥×ー¥Á¥óÏªÂçÅýÎÎ±éÀâ
¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°¡¦¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¢4Æü¤Þ¤Ç¡Ë
OECD·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥¸¥ë¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡Ê4·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡4.3%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
21:15
ÊÆADP¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¡Ê5·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡11.2Ëü¿Í¡¡Á°²ó¡¡10.9Ëü¿Í¡ÊÁ°·îÈæ)
21:30
¥«¥Ê¥ÀÏ«Æ¯À¸»ºÀ¡Ê2026Ç¯ Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ë
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡-0.1%¡ÊÁ°´üÈæ)
22:00¡¡
¥ÐーFRBÍý»ö¡¢Æ¤ÏÀ²ñ½ÐÀÊ¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
22:30¡¡
¥Á¥Ý¥íー¥ÍECBÍý»ö¡¢²¤½£µÄ²ñ·ÐºÑÄÌ²ß°Ñ°÷²ñ¡ÊECON¡Ë½ÐÀÊ
22:45
ÊÆPMI¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê5·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡50.9¡¡Á°²ó¡¡50.9¡ÊÈóÀ½Â¤¶ÈPMI¡¦³ÎÊóÃÍ)
Í½ÁÛ¡¡51.7¡¡Á°²ó¡¡51.7¡Ê¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥ÈPMI¡¦³ÎÊóÃÍ)
23:00
ÊÆISMÈóÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¡Ê5·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡53.8¡¡Á°²ó¡¡53.6
ÊÆÀ½Â¤¶È¿·µ¬¼õÃí¡Ê4·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡1.5%¡ÊÁ°·îÈæ)
ÊÆÂÑµ×ºâ¼õÃí¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê4·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡7.9%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡1.1%¡ÊÍ¢Á÷½ü¤¯¥³¥¢¡¦Á°·îÈæ)
23:30¡¡
ÊÆ½µ´ÖÀÐÌýºß¸ËÅý·×
4Æü
3:00
¥Ö¥é¥¸¥ëËÇ°×¼ý»Ù¡Ê5·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡105.37²¯¥É¥ë
ÊÆÃÏ¶èÏ¢¶ä·ÐºÑÊó¹ð¡Ê¥Ùー¥¸¥å¥Ö¥Ã¥¯¡Ë
5:00¡¡
¥íー¥¬¥ó¡¦¥À¥é¥¹Ï¢¶äÁíºÛ¡¢Æ¤ÏÀ²ñ½ÐÀÊ¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¡¢¾å±¡ºâÀ¯°Ñ°÷²ñ½ÐÀÊ
¥µ¥ó¥¯¥È¥Ú¥Æ¥ë¥Ö¥ë¥¯¹ñºÝ·ÐºÑ²ñµÄ¡Ê6Æü¤Þ¤Ç¡Ë¥×ー¥Á¥óÏªÂçÅýÎÎ±éÀâ
¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°¡¦¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¢4Æü¤Þ¤Ç¡Ë
OECD·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£