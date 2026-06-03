まん丸お顔がチャームポイントの「みにら」くん。飼い主さんが帰宅すると、ご飯の場所へ誘導したのだそう。

その無言の圧がかわいらしすぎて、視聴者さんはメロメロ。「ハイ、みにら君の勝ち」「ご飯ともなると圧が強いのよ(笑)」といった声が届いています。

【動画：まだご飯の時間じゃないのに…誘導してくる猫について行った結果→『圧がすごい光景』】

帰宅の喜び

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐』にアップされたのは、みにらくんが飼い主さんをご飯の場所まで誘導する様子。

待ちに待った飼い主さんの帰宅！ みにらくんはドアをスリスリして出迎えてくれたといいます。

飼い主さんの帰宅を喜んでいるのがとても伝わるような動き。飼い主さんのこと、待ち遠しかったんだね。

スリスリの後は飼い主さんの近くに寄ってきてシッポをフリフリ。しばらく「おかえり」の時間が続いたのだとか。

その後、飼い主さんはお水を変えてあげようと立ち上がったところ、みにらくんがどこかへ誘導しようとしたそう。

圧がすごい！

みにらくんに誘導された飼い主さんですが、誘導には乗らずにUターンしたのだとか。すると、飼い主さんがついてこなかったことに気づいて、トボトボと戻ってきたのだとか。

飼い主さんを見上げる顔が切なくて、キュンっとしてしまいます。

まだご飯の時間じゃないよと言いつつ、みにらくんの再びの誘導に乗ってついていったという飼い主さん。

みにらくんはご飯の器の前で座り込む無言の圧。うん、この圧には負けてしまいます！

早めのご飯に

仕方がないので、早めのご飯タイムにしたという飼い主さん。みにらくんは夢中で食べたのだそう。

食べている途中で飼い主さんの方をチラっと見るのも忘れなかったというみにらくん。飼い主さんは「誰も盗らないよ」と笑ってしまったのだとか。

さらにご飯に液体のオヤツをかけてあげると、みにらくんの食欲が増したのだそう。おいしそうに食べる姿をみると、こちらも笑顔になります。

しかし、よく見たらオヤツだけ先に食べてしまっていたのだといいます。みにらくん、ご飯も後でちゃんと食べてね。

「先導したのにスルーされてとぼとぼ戻って来たみにらくん。あれー？ 感がなんとも言えない哀愁」「君が美味しそうに食べている姿がとてもかわいくて、癒されました」といったコメントが寄せられていました。

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐』では、みにらくんの様子がなんと毎日アップされています。ぜひチェックしてください。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」さま

執筆：六花

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。