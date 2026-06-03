猫が飼い主に見られたくない瞬間4選

猫は自分の身を守るために周囲を警戒する習性があるので、飼い主にじっと見つめられると、落ち着かなかったりプレッシャーを感じたりすることがあります。

愛猫は見られたくないと感じているのに、私たちは知らずについ見てしまう行動もあるかもしれません。

1.排泄の最中

排泄中は無防備になりやすく、逃げたり抵抗したりする反応が遅れやすいことから、天敵に狙われやすい状態です。特に外で暮らす野生動物にとって、一瞬の油断は命取りになるため、排泄中は特に周囲への警戒心が強くなります。

個体差はあれど、安全な室内で暮らす飼い猫でも警戒する習性は変わりません。飼い主が近くで見ているとトイレを途中でやめてしまうこともあります。もし、トイレに入るフリをして立ち去ったり、誰もいないときを見計らって走ってトイレに行ったりするような場合は、見られていることが一因になっている可能性があります。

2.食べているとき

食事中も排泄中と同様に、周囲に対して無防備になりがちです。人と暮らすことに慣れた猫は、食べているところを見られても気にしなくなりますが、慢性的な食事不足の環境で育った保護猫や、外での生活を経験してきた個体は、食事中の他者からの視線を嫌がる傾向があります。

ただし、慣れるにつれて食事中の視線を気にしなくなることから、食事中に視線を気にする程度は、安心感や個体の性格によって異なります。

一方、猫はじっと見つめる行為が、威圧とみなされる習性があることから、食事を中断するなどの明らかな拒否反応がなくても、見つめられること自体が猫のストレスになることもあります。

3.毛づくろいの最中

猫にとってのグルーミングは、体を清潔にするだけでなく、リラックスして気持ちを落ち着かせるためのセルフケアの時間です。特にお腹やおしり周りなど、体勢を崩して手入れをしているときは、のんびりとくつろいでいる瞬間なので、ジロジロ見ていると猫にとっては邪魔をされている感覚につながります。

もし、途中で毛づくろいをやめてしまったり、スッとその場を去ったりするなら、「邪魔しないで」というサインです。毛づくろい中の猫は、かわいい仕草をするのでスマホで写真を撮りたくなったりしますが、毎回撮るのはガマンして、ほどほどにしておきましょう。

4.体調不良などで隠れているとき

猫は体調不良になると、本能的に隠れようとすることから、クローゼットの奥や家具の隙間などへ隠れてしまうのは具合が悪い可能性が考えられます。猫が隠れていて、心配になって何度も何度も覗き込んだりすると、さらに人目につきにくい場所へ移動することがあります。

もし、体調不良が疑われる場合は、近くに猫が好きなおやつを置いて食欲の有無を確認しましょう。元気であれば食べに出てくることが多いでしょう。もし、食べ物に関心を示さないなど体調不良が疑われるときは、早めに病院の受診を検討してください。

見られたくない猫への適切な接し方

猫が飼い主にも見られたくないと感じるのは、無防備な瞬間を狙われたくないという生存本能が根底にあるためです。

そのため、人の視線を気にする猫に対して必要以上に視線を向けず、あえて放置しているフリをすることがポイントです。もし同じ空間にいても猫からは視線を外し、スマホを見たり読書をしたりして、あえて猫には関心がない様子を見せましょう。

また、トイレや食事の場を物理的に遮る工夫も有効です。ちょっとしたパーティションやドーム型トイレだけでも猫は安心します。

ただし、猫を飼う中では食べ方やトイレの様子などを観察して、健康チェックが必要な場合もあります。飼い主に見られるのが嫌で、トイレを我慢して病気になっては本末転倒です。そのためにも、終始見続けるのではなく、開始時・途中・終了時など確認する場面を絞ることが大切です。

まとめ

猫には生存本能による警戒心から、特に無防備になる瞬間には、信頼する飼い主に対しても、干渉されたくない場面があります。私たち飼い主は、そのことを正しく理解しておくことが大切です。

かわいい愛猫をつい見つめてしまうのは自然なことですが、猫からすると、その視線が無言の威圧感として伝わってしまうことがあります。

もちろん、猫同士でも親愛のしるしに目を見ることはありますが、決して凝視はしません。そのことを踏まえると、猫と同じ空間にいるときには、あえて視線を外して知らん顔をしてあげるのも、飼い主としての愛情のひとつといえるでしょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)