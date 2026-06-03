今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、小さな保護猫ちゃんの成長を感じるひとコマ。投稿主さんが保護してから、ちょうど1ヶ月ほどになるという子猫ちゃんが、目の前のソファに向かって一生懸命に挑戦していたようです。

かつては命が心配されるほど小さな体だったという猫ちゃん。それが今では、元気に跳びはねるまでに成長していて…。投稿主さんが思わず紹介したくなった姿とは、いったいどのようなものだったのでしょうか。

投稿はXにて、11.3万件以上表示され、6,900件のいいねが寄せられるなど、多くの注目を集めています。

【動画：保護されてから約1か月『元気になった子猫』がソファを登り始めた結果…予想外の瞬間】

小さな体で、ソファへ元気いっぱいのジャンプ

今回、Xに投稿したのは「ルカレロラテ」さん。登場したのは、保護されてから約1ヶ月になるという小さな子猫のラテちゃんです。

投稿にはソファを見上げるラテちゃん。まだ幼さの残る小さな体でソファの前に立つと、前足を伸ばしながら、ぴょんっと勢いよくジャンプ。ソファの高さは、今のラテちゃんにとってはちょっとした大冒険だったのかもしれません。なんだか、見ているだけで応援したくなってしまいます。

ソファの背もたれ部分に到着したラテちゃんは、背もたれをよじ登ろうとジャンプ。「ここまで来たんだから、絶対にのぼるんだ！」とでも言いたそうな頑張りが伝わってくる気もします。ただ、ここでちょっとしたハプニング。なんとしがみついた背もたれがポトッと前に転倒。ラテちゃんはそのままぺっちゃんこになってしまったみたいです。最後のオチまで可愛らしいですね。

元気に跳びはねる姿に猫好きたちも胸いっぱい

ラテちゃんは保護された当初、「生きるか死ぬか」という状態だったとのこと。それから約1ヶ月がたち、今では元気にジャンプできるまでになったようです。生命力と成長ぶりに、胸がいっぱいになってしまいますね。

その様子を見たXユーザーたちからは、「ほんとに元気に育ってくれてよかった」「最後のオチがかわいすぎる」「可愛い家族を保護されましたね」などの声が多く寄せられていました。懸命にジャンプする愛らしさはもちろん、元気に成長していることそのものに、心を動かされた人も多かったのではないでしょうか。

今回のラテちゃんのジャンプは、見ているだけで元気が沸いてくるステキな投稿でした。これからも元気いっぱいに、成長していく姿を見せてくれるといいですね。

写真・動画提供：Xアカウント「ルカレロラテ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。