¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¡¹¡¹¸Ä¼¼´¶¤Î£Á£Î£Á¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤Ç½ÐÈ¯¡¡ÃæÂ¼¤¬¾®Àî¤ÈÊÂ¤Ó¡Ä£Ã£Á¤âÂåÉ½¥æ¥Ë
¡¡£×ÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤¬£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³Æü¡Ë¡¢»öÁ°¹ç½ÉÃÏ¤Î¥á¥¥·¥³¡¦¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤ËÅþÃå¤·¤¿¡££²ÆüÌë¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é£Á£Î£Á¤Î¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤Ç½ÐÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹¡¹¤È¤·¤¿¸Ä¼¼´¶¤¬Á¢Ë¾¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤Îµ¡Æâ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¥¹¤ÎÂåÉ½¤Î¸ø¼°¥¹¡¼¥Ä¤«¤é¡¢ÂåÉ½¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¤ËÃåÂØ¤¨¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Î¸ø¼°£Ó£Î£Ó¤Ç¡¢µ¡Æâ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Á°ÅÄÂçÁ³¤ÎÄÌÏ©¤ò¶´¤ó¤À¼Ð¤á¸å¤í¤Ëµ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤È¾®Àî¹Ò´ð¤¬Ãæ±û¤ÎÊÂ¤ÓÀÊ¤Ç¤Ë¤Ã¤³¤ê¡¢±óÆ£¹Ò¤ä°ËÅì½ãÌé¤é¤¬ÁëºÝ¤Î¥·¡¼¥È¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤é¤·¤¤â¤Î¤¬±Ç¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤â¤¢¤ë¡£
¡¡µ¡Æâ¤Ë¤Ï£Á£Î£Á¤«¤é¤Î´ó¤»½ñ¤¤¬¾þ¤é¤ì¡¢¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¡Ê£Ã£Á¡Ë¤âÂåÉ½¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¡¢ÀÜµÒ¡£Ä¾É®¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¤ª¼é¤êÂå¤ï¤ê¤Î¡Ö¾¡¼é¡×¥«¡¼¥É¤âÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£