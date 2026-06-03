¡Úµð¿Í¡Û´Ý²Â¹À¤¬¥ß¥¹¥¿¡¼¤ËÊû¤²¤ëÂåÂÇµÕÅ¾ËþÎÝÃÆ¡ª¡¡¸Í¶¿æÆÀ¬¤¬´í¸±µåÂà¾ì¤ÇÇÈÍð¤ÎËë³«¤±¤â£¸²ó¤Ë¥á¡¼¥¯¥ß¥é¥¯¥ë¡ª¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó°ì¼þ´÷¤ËÇòÀ±ÆÏ¤±¤¿
¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¡¡£²£°£²£¶¡¡µð¿Í£µ¡½£´¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê£³Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿°ìÀï¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥ß¥é¥¯¥ëÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î°ì¼þ´÷¤Ç¡Ö£Æ£Ï£Ò£³£Ö£Å£Ò¡¡£¶¡¦£³¡ÁÄ¹ÅèÌÐÍº¡Á¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥²¡¼¥à¡£¤·¤«¤·¡¢ÀèÈ¯¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤¬£²²ó¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î´í¸±µå¤Ç¤ï¤º¤«£±£´µå¤Ç¹ßÈÄ¡££²ÈÖ¼ê¡¦¿¹ÅÄ½ÙºÈÅê¼ê¤¬¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢£¶²ó¤Ë£´Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É£³ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤âÁ¾Ã«Åê¼ê¤ÎÆÈÆÃ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¼ê¤³¤º¤ê£¶²ó¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«£±°ÂÂÇ¡£¤·¤«¤·£³ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£¸²ó¤ËÂåÂÇ¡¦´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¤¬¡¢·àÅª¤ÊµÕÅ¾ËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£Å·¹ñ¤ÎÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ë¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡ÇÈÍð¤ÎËë³«¤±¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¸Í¶¿¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÀèÆ¬¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦½¡¤Ë½éµå¤«¤é£³µåÂ³¤±¤Æ¥Ü¡¼¥ë¡£Âç»ö¤Ê°ìÀï¤Ø¤ÎÀÕÇ¤´¶¤«¤é¤«¶ÛÄ¥¤Î¿§¤¬¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÂ³¤±ºÇ¸å¤Ï£±£µ£°¥¥íÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¡££³¼ÔËÞÂà¤Ç½é²ó¤ò½ª¤¨¤¿¤¬¡¢£²²ó¤ËÍ½ÁÛ³°¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££´ÈÖ¡¦¹ÈÎÓ¤Ø¤Î½éµå¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬¤¹¤Ã¤ÝÈ´¤±¡¢²¿¤È¤«Èò¤±¤è¤¦¤ÈÂÎ¤ò¤è¤¸¤Ã¤¿¹ÈÎÓ¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÄ¾·â¡£¿³È½ÃÄ¤¬¶¨µÄ¤Î¾å¡¢¡Ö´í¸±µå¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¡¢Âà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¤¶¤ï¤á¤¯Ãæ¡¢±¦ÏÓ¤Ï¤¦¤Ä¤à¤¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£¤ï¤º¤«£±£´µå¤Ç¤Î¹ßÈÄ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÍÇ¡¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ç¡¢£²ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆµÞ¤¤çÅÐÈÄ¤·¤¿¤Î¤Ï¿¹ÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸åÂ³¤òÃÇ¤Á¡¢£²¡¢£³²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢£³²ó¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÇÀÊ¤Ø¡£Â³Åê¤·¤¿£´²ó¤â¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯£³¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡££µ²ó¤âÀèÆ¬¤ÎÀ¾Ìî¤Ë»àµå¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¸åÂ³¤òÃÇ¤Ã¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡££²¡Á£µ²ó¤Þ¤Ç£±ËÜ¤Î°ÂÂÇ¤âµö¤µ¤º¡¢»î¹ç¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÅÅ¾¤·¤¿¤Î¤Ï£¶²ó¤À¤Ã¤¿¡£Ìµ»à¤«¤é½¡¤Ë½é°ÂÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢¤³¤³¤«¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÂÇÀþ¤ÎÀª¤¤¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¡££´¼ÔÏ¢Â³°ÂÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢¤Ê¤ª¤âÌµ»àËþÎÝ¤«¤é¡¢»³Ãæ¤Ëµ¾Èô¤òÍá¤Ó¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¡££³ÈÖ¼ê¡¦¹âÍü¤â£²»à¸å¤Ë¿½¹ð·É±ó¤ÇËþÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢£¸ÈÖ¡¦ÅÏÉô¤ËÄËº¨¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç£³ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡²¿¤È¤«È¿·â¤·¤¿¤¤µð¿ÍÂÇÀþ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¶õ²ó¤ê¤·¤¿¡£Á¾Ã«¤ÎÆÈÆÃ¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¤»¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤º¡¢ËÞÂÇ¤Î»³¤òÃÛ¤¤¤¿¡££³²ó£²»à¤«¤é¡¢¾¾ËÜ¹ä¤¬¥Á¡¼¥à½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢Â³¤¯±ºÅÄ¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éº¸ÏÓ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¹ø¤¬°ú¤±¤ÆÇØ¸å¤ËÅ¾ÅÝ¡£¤À¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é±Ô¤¯¶Ê¤¬¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤È¤Ê¤ê¸«Æ¨¤·»°¿¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤ÉÊÑ²½µå¤¬ÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¯¡¢£¶²ó¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«£±°ÂÂÇ¤ÇÌµÆÀÅÀ¡õ£¸»°¿¶¤È¡¢¹¶Î¬¤Î»å¸ý¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢£·²ó¤Ë¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤¬±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ø¥Ñ¥ï¡¼¤Ç£¹¹æ¥½¥í¤ò±¿¤Ó¡¢¤è¤¦¤ä¤¯½éÆÀÅÀ¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î²ó¤ÎÈ¿·â¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Á¾Ã«¤Ë£·²ó£±¼ºÅÀ£±£°Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢£¸²ó¤ËËÙÅÄ¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Ìî¸ý¤Ë¥½¥í¤òÍá¤Ó¡¢ºÆ¤Ó£³ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ë¡£¤â¤Ï¤ä¤³¤³¤Þ¤Ç¤«¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¤»Ï¤á¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë´ñÀ×Åª¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££¸²ó¡¢£²ÈÖ¼ê¡¦ÌºÌÚÅê¼ê¤ò¹¶¤á¡¢£±»à¤«¤é£³Ï¢ÂÇ¤ÇËþÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤ÏÂåÂÇ¡¦´Ý¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤«¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡Ä¡£µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Î¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤Ë¤â»÷¤¿Í½´¶¤ò¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÂÇ¼Ô¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£´Ý¤¬¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï±¦ÍãÀÊ¤ÎÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬¼Ì¤ë´ÇÈÄ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ°ìÄ¾Àþ¡£¥¹¥¿¥ó¥É¾åÃÊ¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ëÂåÂÇµÕÅ¾ËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï²¦Äç¼£»á¤é¥ß¥¹¥¿¡¼¤æ¤«¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÌë¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ï¤³¤ÎÆüºÇÂç¤Î´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯£¶·î£³Æü¤Î¥í¥Ã¥Æ¤È¤Î¸òÎ®Àï³«ËëÀï¤Ï±«Å·Ãæ»ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Íâ£´Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤ÏÇÔÀï¡£¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÄÉÅé»î¹ç¡×¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿Æ±£¸·î£±£¶Æü¤Îºå¿ÀÀï¤â£°¡Ý£³¤Ç´°ÇÔ¤·¤¿¡£°ì¼þ´÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤â¥²¡¼¥à½ªÈ×¤Þ¤ÇÇÔÀïÇ»¸ü¥à¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢´Ý¤Î°ì¿¶¤ê¤¬Á´¤Æ¤òÊÑ¤¨¤¿¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¤ËÊû¤²¤ë¥ß¥é¥¯¥ëÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤ÇÏ¢¾¡¡£²þ¤á¤Æ¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÎÂç¤¤µ¤ò´¶¤¸¡¢¾¡Íø¤Ë¤·¤Ó¤ì¤ëÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£