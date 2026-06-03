【雨の日の服装】しっかり雨対策しながら“おしゃれ見え”！ 40代50代におすすめの「梅雨コーデ」3選
「おしゃれ心」を忘れない！40代50代の梅雨コーデ3選間もなく梅雨シーズン。素材やアイテム選びでしっかり「雨対策」をしつつも、大人っぽいおしゃれ感のあるコーディネートなら、予定がある日でも安心して過ごせます。今回は、大人の女性におすすめの「梅雨コーデ」をご紹介します。
1. 「雨をはじく素材のアイテム」でスタイリッシュに
写真は、軽い雨や汚れをはじく撥水加工がされた素材を用いたシャツ＆パンツのセットアップコーデです。
足もとは濡れた路面でも歩きやすいスニーカーを合わせ、全体をモノトーンでまとめたところもスタイリッシュです。
2. 「ローファータイプのレインシューズ」でシックに
写真ではいているのは、厚底が今っぽいビット付きローファー。こちらは晴雨兼用が可能な生活防水仕様になっており、天候を気にせずはける点が優秀。
レインシューズというと長靴のようなイメージが強いですが、こうしたローファータイプならお仕事コーデにもなじみやすく、足もとのおしゃれ度アップにもつながります。
洋服はプリーツ袖のラベンダーブラウスに、速乾性の高いリネンライクなワイドパンツを合わせて、雨の日にも着られるフェミニンコーデの完成です。
3. 「きれい色のワンピ風セットアップ」で華やかに
写真は、細いタックの入ったスキッパーブラウスにマキシ丈のタックスカートを合わせて、ワンピース風に着こなしたコーディネートです。どちらも軽量でストレッチ性があり、撥水加工がされた軽量素材を使用しており、機能面でも頼りになるアイテムです。
鮮やかなロイヤルブルーの色味も、気分を華やかにしてくれます。雨の日こそ、こんな風に明るく見せてくれる、きれい色コーデに仕上げるのもおすすめです。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)