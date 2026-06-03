HOKUTO¡ÊTHE RAMPAGE µÈÌîËÌ¿Í¡Ë1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJUKE BOX¡Ù¥êー¥É¶Ê¡ÖDiamond¡×¤ÎMV¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
HOKUTO¡ÊTHE RAMPAGE µÈÌîËÌ¿Í¡Ë¤¬6·î3Æü¤Ë1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJUKE BOX¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¥êー¥É¶Ê¡ÖDiamond¡×¤ÎMV¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£ÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËÊ±¤·¤¿HOKUTO¤¬ÅÐ¾ì
¡ÖDiamond¡×¤Ï¡¢¥é¥Ã¥Ñー¤ÎSKRYU¤¬ºî»ìºî¶Ê¤òÃ´Åö¡£HOKUTO¼«¿È¤Î¡È¥é¥Ã¥×¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÀ©ºî¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢HOKUTO¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥é¥Ã¥×¶Ê¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¤Ê¤«¤Ë·Ú²÷¤Ê¥é¥Ã¥×¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¤È¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎHOKUTO¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¢¤é¤¿¤ÊÉ½¸½¤ËÄ©Àï¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
MV¤Ç¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤Î»ý¤Ä¼«Í³¤µ¤äÍ·¤Ó¿´¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËÊ±¤·¤¿HOKUTO¤¬ÅÐ¾ì¡£CG¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥×¤«¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¤Ç¡¢¡ÖDiamond¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥À¥ó¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥°¥ëー¥×¡¦ODOOJI¤â½Ð±é¡£¹â¤¤¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤È¸ÄÀÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ç±ÇÁü¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£SKRYU¥³¥á¥ó¥È
HOKUTO¤µ¤ó¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ÇÊü¤Äßê¤á¤¤ò²ÃÂ®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥Õ¥Ã¥¯¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢³§¤ÎÆü¡¹¤Î³ëÆ£¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥¤¥ä¤âÀÐ¤³¤í¤âÂª¤¨Êý¼¡Âè¤Ç»æ°ì½Å¤À¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¡¢HOKUTO¤µ¤ó¤ÎÆ©¤ÄÌ¤ë¥Üー¥«¥ë¤Ç´¶¤¸¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.06.03 ON SALE
ALBUM¡ØJUKE BOX¡Ù
https://pony-canyon.lnk.to/hokuto_jukebox_CD
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
µÈÌîËÌ¿Í OFFICIAL X
https://x.com/HOKUTOBOO36
µÈÌîËÌ¿Í OFFICIAL Instagram
https://www.instagram.com/hokuto.yoshino.16_official
THE RAMPAGE OFFICIAL SITE
https://m.tribe-m.jp/artist/index/43