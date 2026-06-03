¾å²¼¤Ë¥Ö¥ë¥ó¥Ö¥ë¥ó¡ª 26ºÐ¡ÈÊäÄ°´ï¤ÎÅ·»È¡É¥°¥é¥É¥ë¡¡ÇúÁö»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀäŽ¢ÍÉ¤ì¤Æ¤ëーŽ£Ž¢²£¥¢¥ó¥°¥ë½õ¤«¤ëŽ£
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î²æºÊ¤æ¤ê¤«(26)¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£³¹Ãæ¤ò·ãÁö¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥¨¥Ã¥Û¥¨¥Ã¥Û¡ª·ã¤·¤¯ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¡¡Ö¥À¥Ã¥·¥å!!¡×¤È¤Ò¤È¸À¤Ä¤Å¤ê¡¢¶»¸µ¤Î³«¤¤¤¿Çö¼ê¤Î¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥È¥Ã¥×¥¹&¥¹¥«ー¥È»Ñ¤Ç¥ê¥å¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é²£ÃÇÊâÆ»¤ò°ìµ¤¤Ë¶î¤±ÅÏ¤ë¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¾å¤«¤é86―62―89¤ÎÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¤Î·ã¤·¤¤Æ°¤¤Ë¡¢X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー)¤Ç¤â¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤¿¤À¥À¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤Î¤É¤¦¤¬¤¢¤²¤¿¤è～¤æ¤ê¤«¤Ï¤ªÌÜÌÜ¤¬¾å²¼¤Ë¤æ¤ì¤Æ¤ë¤è～·¯¤Ï¤É¤¦?¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ»Ï©ÏÆ¤Î¥Ï¥ó¥°¥ë¸ì´ÇÈÄ¤«¤é´Ú¹ñ¤Ç¤Î»£±Æ¤È¤ß¤é¤ì¡¢Î¹Àè¤Ç¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤Ï¡ÖÍÉ¤ì¤Æ¤ëー¡×¡ÖÌöÆ°´¶¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥À¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤Æ¤â¾Ð´é¤Ï·è¤·¤ÆÊø¤µ¤Ê¤¤¤ª¾î¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö²£¥¢¥ó¥°¥ë½õ¤«¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤Î²æºÊ¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤Î´¶±þÀÆñÄ°¤Î¤¿¤á¡¢Î¾¼ª¤ËÊäÄ°´ï¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡ÖÊäÄ°´ï¤ÎÅ·»È¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢ÊäÄ°´ï¥áー¥«ー¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢´Ú¹ñ¾ðÊó¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë