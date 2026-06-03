サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に出場するサッカー日本代表が２日（日本時間３日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイに到着した。

長友佑都の妻で女優・平愛梨は、３日未明、ＳＮＳを更新。日本代表ユニホームを着た４人の息子たちの写真などを添え、「ＰＡＰＡ”行くと決めたから” 本当に、行っちゃった！！！！ 出逢った頃から、口にした言葉を、”有言実行”にしてしまう姿は尊敬でしかない。 夫の夢は私の夢 ４男児と交わした男同士の結束 最高の景色が見れますように」「＃行くと決めたから ＃有言実行 ＃４年分の思いの丈を全身全霊でだしきってほしい ＃頑張れｐａｐａ ＃私たちはいつだってついて行く」とメッセージを送った。

１７日に都内で行われたＷ杯代表選手会見には、平とともに４人の息子がサプライズ登場。撮影タイムが終わると、長男は「もう終わり？」と呟き、ちょっぴり不満げ。抵抗するように首を振り、真剣な表情で、パパが場を盛り上げる時にやる両手を上に突き上げるポーズで報道陣を鼓舞。さらには心臓のあたりをドンドンと拳で叩くなど、ＤＮＡを受け継いだ熱きパフォーマンスで圧倒。ＳＮＳ上でこの動画が大バズリする反響となった。