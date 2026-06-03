Ｗ杯に向けて出発したサッカー日本代表・長友佑都＝２日、成田空港

写真拡大

　サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に出場するサッカー日本代表が２日（日本時間３日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイに到着した。

　長友佑都の妻で女優・平愛梨は、３日未明、ＳＮＳを更新。日本代表ユニホームを着た４人の息子たちの写真などを添え、「ＰＡＰＡ”行くと決めたから”　　本当に、行っちゃった！！！！　　出逢った頃から、口にした言葉を、”有言実行”にしてしまう姿は尊敬でしかない。　夫の夢は私の夢　４男児と交わした男同士の結束　　最高の景色が見れますように」「＃行くと決めたから　＃有言実行　＃４年分の思いの丈を全身全霊でだしきってほしい　＃頑張れｐａｐａ　＃私たちはいつだってついて行く」とメッセージを送った。

　１７日に都内で行われたＷ杯代表選手会見には、平とともに４人の息子がサプライズ登場。撮影タイムが終わると、長男は「もう終わり？」と呟き、ちょっぴり不満げ。抵抗するように首を振り、真剣な表情で、パパが場を盛り上げる時にやる両手を上に突き上げるポーズで報道陣を鼓舞。さらには心臓のあたりをドンドンと拳で叩くなど、ＤＮＡを受け継いだ熱きパフォーマンスで圧倒。ＳＮＳ上でこの動画が大バズリする反響となった。