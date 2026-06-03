朝、隣から「フゥーン…」という荒い鼻息が聞こえ、眠る奥様の方を振り返ってみた投稿主さん。すると、そこには思わず二度見してしまう“まさかの光景”が広がっていたそうです。話題の投稿は記事執筆時点で45万再生を突破。「セクシー過ぎｗ」「最高の朝」といったコメントが寄せられています。

【動画：朝、寝ている妻の方から『荒い鼻息』が聞こえたので振り返った結果→『まさかの光景』】

隣から聞こえてきたのは…

Instagramアカウント「ohisamachannel」に投稿されたのは、朝のベッドでのひとコマ。この日、投稿主さんの隣から「フゥーン、フゥーン…」という荒い鼻息が聞こえてきたんだとか。奥様が寝ているはずの隣が気になり、視線を向けてみると…。

白い掛け布団を首元までしっかりとかけ、枕に頭を乗せて横になっている姿があったといいます。初めは投稿主さんも、奥様が寝ているものだと疑わなかったよう。布団をしっかりかぶって眠る様子に、思わず勘違いしてしまうのも無理はありません。

布団の中にいた“まさかの正体”

しかし、その正体は奥様ではなく、グレートデン×ニューファンドランドの「うり」ちゃん♡真っ黒な被毛が美しいうりちゃんは、布団の中へすっぽり収まりながら、じっと投稿主さんの方を見つめていたそう。どうやら先に起きた奥様が布団をかけてあげていたのだとか。

さらに、うりちゃんは体を動かすことなく、枕へ頭を預けたままリラックスしたご様子。うっすら目を開けながら見つめる姿は、どこかうっとりしているようにも見え、色っぽさすら感じる表情が大きな反響を呼んだのでした。

白目をむきながらまさかの反応も

別の日には、そんな色っぽい雰囲気とは真逆の、クスッと笑える寝顔も披露していたうりちゃん。クッションの上でぐっすり眠るうりちゃんのそばへ、投稿主さんがそっとフードを近づけてみると、白目をうっすら見せながら鼻先や口元だけがピクピク動き始めたそうです。

しかし、なかなか起きる気配はなく、夢と現実の間を漂っているかのような脱力モード。その後、突然パチッと目を見開いたかと思えば、体を起こすことなく寝たままフードをパクッ♡最小限の動きだけで食べ切ってしまう器用すぎる姿に、思わず笑ってしまう人が続出したのでした。

投稿には「うっとり見つめられてますねｗ」「なんて色っぽい奥様ｗｗ」「完全に恋をしている目ですね」「羨ましいぃぃ♡」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「ohisamachannel」では、うりちゃんや同居犬ルチちゃんとの賑やかで愛情たっぷりな日常が多数投稿されています。超大型犬ならではの迫力と、思わず笑顔になる愛嬌たっぷりな姿に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ohisamachannel」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。