犬が体調を崩してしまう『ご飯の与え方』５選

「最近、ご飯をなかなか食べてくれない…」と悩んでいるとき、少しでも食べてほしくて工夫を重ねている飼い主さんは多いでしょう。しかし、実はその行動が、愛犬を体調不良にし、食欲を落としている原因かもしれません。

ここでは、多くの飼い主さんがやってしまいがちな間違ったご飯の与え方を見ていきましょう。

1.食事回数が1日1回だけ

お仕事が忙しい飼い主さんの中には、1日1回だけ、1日分の食事を与えているという方はいませんか。食事回数が1日1回だけでは、1回に摂取する食事量が多すぎです。

1回に食べる量が多いと消化不良を起こしやすく、腹痛や下痢、嘔吐などの消化器症状の原因になることも。

また、1日分の量を1回でドカ食いさせると、胃が急激に膨張してねじれてしまう**「胃拡張・胃捻転症候群」**という命に関わる恐れのある大変危険な病気を引き起こすリスクが高まります。特に大型犬や胸の深い犬種は注意が必要です。

そのため、必ず1日2回以上、子犬や老犬の場合は1日3～4回に分けて与えましょう。

2.ご飯を食べるのを急かす

飼い主にそのつもりはなくとも、以下の行動で犬は「早く食べないと」と焦ってしまう可能性があります。

ご飯を食べている様子をじっと見つめる ご飯を食べている間、ずっと声をかけ続ける ご飯を食べている最中に体に触れる

良かれと思ってやっている習慣が早食いにつながり、窒息や消化不良の原因になりかねないので十分気をつけましょう。

3.食器を床に直置きする

ご飯を入れた食器を床に直置きしていると、高さが足りず、犬が必要以上に頭を下げて食べなければなりません。すると、首や肩、背骨に負担がかかり、椎間板ヘルニアなどになるリスクが高まります。

犬にご飯を与える際は、犬の頭の高さを考慮して、底が高めの食器を使ったり、食器台を用意して高さを調節してあげましょう。

4.栄養バランスの整っていない手作り食を毎食与える

愛犬に愛情を込めた手作り食を作ることは素敵な習慣です。しかし、手作り食は、総合栄養食（ドッグフード）のように、犬に必要な栄養素がきちんと計算されていないことも多く見られます。

栄養バランスの整っていない手作り食を毎日、毎食与えていると、次第に必要な栄養素が足りなくなる恐れが懸念されます。手作り食は週に数回にとどめ、基本は栄養バランスの整ったドッグフードを主食として与えるのがおすすめです。

5.食べないからとご飯を置きっぱなしにする

愛犬がご飯をなかなか食べないとき、「好きなときに食べられるように置いておこう」と置きっぱなしにしていませんか。これではドッグフードが酸化したり、ご飯が傷んでしまいます。

傷んだご飯を食べると、胃腸の調子を悪くしてしまい、腹痛や下痢といった症状を引き起こすことも。夏場は特に傷みやすいので、置きっぱなしは避け、10～15分ほど置いても食べないときは片付けましょう。

愛犬がご飯を食べない理由は？

愛犬がご飯を食べてくれないと、「どうしたんだろう」「わがままかな？」といろんな理由を考えてしまいますよね。犬がご飯を食べないのには、さまざまな理由が考えられます。

慢性的なストレス 大きな環境の変化によるストレス 食器が食べにくい 落ち着いて食べられない環境 新しいフードに対する警戒心 加齢に伴い1回に食べられる量が減っている 体調不良

主に上記のような理由が考えられます。愛犬にご飯を食べてもらうためには、どんな理由で食欲が落ちているのかを見極めることが重要です。

まずは食事環境を見直し、他にストレス源がないか考えてみましょう。また、食欲減退以外にも症状が現れている場合は、かかりつけの動物病院で相談してみてください。

犬に手から直接ご飯を与えてもいいの？

犬にご飯を与える際、愛犬可愛さに毎回手から直接ご飯を与えているという人もいます。これは、食器からもきちんと自分でご飯を食べられるのであれば、愛情を感じられる行為と言えるでしょう。

しかし、もしも毎回、飼い主の手からでなければご飯を食べないという場合は、注意が必要です。

自分で食器から食べる習慣がついていないので、いざペットホテルや入院を利用する際、宿泊期間中、ずっとご飯を食べられず体調不良や栄養失調に陥ってしまう事態も懸念されます。

手から直接ご飯を与える行為自体はダメではありません。しかし、自分で食器からご飯を食べる習慣も身につけさせましょう。

ご飯の与え方で改善すべきポイント

犬にご飯を与えるときは、愛犬が"安心して"、"健康的に"食べられることを意識してください。

静かに落ち着いて食べられる環境を整える 食事は愛犬の状態を考慮して1日2回以上に分ける 頭の高さに合わせた食器や食器台を使ってヘルニアを予防する 生活リズムを整えて「食事」を習慣に組み込む ドッグフード以外の食べ物を与えすぎない 与える前に「待て」をさせる場合は5秒以内にとどめる

以上のポイントを見直して、愛犬が安全に、そして健康的に食べられるようサポートしましょう。

また、なかなかご飯を食べてくれないという場合は、おやつの見直しや運動量を増やす、食欲が出るようにドッグフードを温めたりトッピングを少しだけ混ぜるといった工夫を取り入れてみてください。

まとめ

愛犬がご飯を食べてくれないと、心配になりますよね。その背景には、さまざまな心理やストレス要因、加齢などが隠れています。

飼い主はまず、愛犬が安心して健康的に食べられるよう与え方を見直し、体調不良によって食欲が落ちないようサポートしましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)