三田証券元取締役から聞いた上場企業の未公表情報を基にインサイダー取引をしたなどとして、金融商品取引法違反に問われた会社役員の男（４４）の初公判が３日、東京地裁（駒田秀和裁判官）で開かれた。

男は罪状認否で「間違いありません」と起訴事実を認めた。

起訴状などでは、男は２０２４年８月、モーター大手・ニデックが工作機械大手・牧野フライス製作所に対する株式公開買い付け（ＴＯＢ）を実施するとの未公表情報を、ニデック側でＴＯＢ代理人を務めた三田証券元取締役の男（５２）（同法違反で起訴）から入手。同年９〜１２月、牧野フライス株計３２万９１００株を計約２３億４９８０万円で買い付けたなどとしている。

検察側は冒頭陳述で、無登録で投資運用業を営んでいた会社役員の男は１９年頃から、知人を介して知り合った三田証券元取締役の男から聞いた未公表情報を基に株取引を行い、利益を得ていたと指摘。ニデックのＴＯＢ情報を聞いた際は、三田証券元取締役の男から少なくとも２億円の報酬支払いを求められたと述べた。

情報を基に牧野フライス株を買い付けた会社役員の男らは、一連の取引で計１０億円超の利益を得たが、このうち約１億５０００万円を現金で三田証券元取締役の男に報酬として支払ったとも言及した。