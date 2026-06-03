¡Ú³ÚÅ·SS¡Û¥¨¥³¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡ÖDEEBOT X2 OMNI DEX86¡×¤¬4.5Ëü±ß¤ÇÈÎÇä¡ª¡Ú2026.6¡Û
¡¡³ÚÅ·¤Ï¡¢³«ºÅÃæ¤Î¡Ö³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¨¥³¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡ÖDEEBOT X2 OMNI DEX86¡×¤ò¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡£¥»ー¥ë´ü´Ö¤Ï6·î3Æü20»þ～6·î11Æü1»þ59Ê¬¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢8,000Pa¤ÎµÛ°úÎÏ¤Ç¡¢À¶ÁÝ¤ò¹Ô¤Ê¤¦¥¹¥ê¥à¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡£Ã±°ÌÌÌÀÑ¤¢¤¿¤ê99.77%¤ÎÀ¶ÁÝÈÏ°Ï¤ò¼Â¸½¡£ÊÉ¸¡½Ð¥»¥ó¥µー¤òÆâÂ¢¤·¤¿¿·¤·¤¤¥¹¥¯¥¨¥¢·Á¾õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¶ù¤ä³Ñ¤Þ¤Ç¥¥ì¥¤¤ËÀ¶ÁÝ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¶Çö·¿Àß·×¤Ç¥½¥Õ¥¡¤ä¥Ù¥Ã¥É¤Î²¼¤Ê¤É¶¹¤¤¥¹¥Úー¥¹¤â¼«ºß¤ËÁö¹Ô¤·¡¢±ø¤ì¤ä¥Û¥³¥ê¤ò¼è¤êÆ¨¤µ¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥·¤ò¥é¥ÐーÁÇºà¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈ±¤ÎÌÓ¤ÎÍí¤Þ¤ê¤â·Ú¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥´¥ß¼ý½¸¤«¤é¥â¥Ã¥×¤Ø¤Îµë¿å¡¢¥â¥Ã¥×¤Î²¹¿åÀö¾ô¡¦Ç®É÷´¥Áç¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼«Æ°¤Ç¹Ô¤¦¡£
¡¡¥â¥Ã¥×¥ê¥Õ¥È¤Ï¡¢15mm¤ò¼Â¸½¡£¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤È¼«Æ°¤Ç¿å¿¡¤¥â¥Ã¥×¥Ñ¥Ã¥É¤ò»ý¤Á¾å¤²¡¢¥«ー¥Ú¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏµÛ°úÀ¶ÁÝ¤Î¤ß¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤Î¥â¥Ã¥×¤¬¤±¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥«ー¥Ú¥Ã¥È¾å¤ÎµÛ°úÀ¶ÁÝ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤éËèÊ¬180²ó¹âÂ®²óÅ¾¤¹¤ë²Ã°µ²óÅ¾¼°¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¥Ã¥×¤òÅëºÜ¡£¾²¤ËÍî¤Á¤¿°û¤ßÊª¤ä¥Ú¥Ã¥È¤Î¤è¤À¤ì¤Îº¯¤Ê¤É¡¢¾²¤Î¤Ù¤¿¤Ä¤¤ä±ø¤ì¤â¤·¤Ã¤«¤ê¿å¿¡¤¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢µÛ°ú¡¦¿å¿¡¤³Æ¥âー¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹â¤µ22mm¤Þ¤Ç¤ÎÃÊº¹¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ECOVACSÆÈ¼«¤Î¡Ö²¹¿å¥â¥Ã¥×Àö¾ô¡×¤òºÎÍÑ¡£¼«Æ°¥â¥Ã¥×Àö¾ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇÅ¬¤ÊÌó60¡î¤Î²¹¿å¤ÇÀö¾ô¤¹¤ë¡£Ìý±ø¤ì¤òÍÏ¤«¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Àö¾ô±Õ¤Î¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡²È¶ñ¤ä¾ã³²Êª¤ò¥¹¥Þー¥È¤Ë²óÈò¤¹¤ëAI¥Ó¥Ç¥ª¤È3D¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãー¥É¥é¥¤¥È¤Ë¤è¤ê¡¢ÊªÂÎÇ§¼±ÀÇ½¤¬ÂçÉý¥¢¥Ã¥×¡£Áö¹ÔÃæ¤Î¾ã³²Êª¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç3D¥¹¥¥ã¥ó¤·¡¢Î©¤Á±ýÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Áö¹Ô¥ëー¥È¤òºÆ·×»»¤·¤Æ¸ú²ÌÅª¤Ê²óÈò¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£¿·³«È¯¤Î¡ÖDual-laser Lidar¡×¤òÅëºÜ¡£¤è¤êÁá¤¯¡¢¤è¤êÀµ³Î¤Ëµ÷Î¥¤òÂ¬Äê¤·¡¢¥Þ¥Ã¥×¤È¼«Ê¬¤Î°ÌÃÖ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£