ÂæÉ÷£¶¹æ¡¡·²ÇÏ¸©Æâ¤ÏÄ«¤ÎÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Ë±Æ¶Á
Âç·¿¤ÎÂæÉ÷£¶¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ç·²ÇÏ¸©Æâ¤Ï¡¢£³Æü¤ÎÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤¬¹ß¤ê¡¢Ä«¤ÎÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
Âç·¿¤ÎÂæÉ÷£¶¹æ¤Ï¡¢£³ÆüÀµ¸á¤´¤í¸©Æâ¤ËºÇ¤âÀÜ¶á¤·¡¢¸á¸å£¶»þ¸½ºß¤ÏË¼ÁíÈ¾Åç¤Î²¹ç¤òÅì¤è¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤È¤Ï¼¡Âè¤Ë´ØÅìÃÏÊý¤«¤éÎ¥¤ì¡¢£´Æü¤Ë¤Ï²¹ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Á°¶¶ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£²Æü¸á¸å£´»þ¤Î¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é£²£´»þ´Ö¤Î±«¤ÎÎÌ¤Ï¡¢¹âºê»Ô¿ºÌ¾»³¤Ç£¹£¹£í£í¡¢Æ£²¬¤Ç£¹£³¡¥£µ£í£í¡¢°ËÀªºê¤Ç£¹£±¡¥£µ£í£í¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÆ£²¬¤Ï£¶·î¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤Î±«¤ÎÎÌ¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°¶¶»Ô¤Î£Ê£ÒÁ°¶¶±ØËÌ¸ý¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢£³Æü¤ÎÄ«¤Ë¼ÖÆ»¤Î°ìÉô¤¬´§¿å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤¬ÄÌ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿å¤·¤Ö¤¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢½Ð¶ÐÃæ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Â¼ó¤Þ¤ÇÇ¨¤é¤·¤Ê¤¬¤é²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤ë¤Ê¤É²ñ¼Ò¤ØµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¥Ð¥¹¤ËÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ÛÎÓ»Ô¤Ç¤ÏÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»´ÛÎÓ¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¶á¤¯¤Î¥¢¥ó¥Àー¥Ñ¥¹¤¬´§¿å¤·¸áÁ°£±£°»þ¤«¤éÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Ç¤ÏÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ç£³Æü¤ÎÀµ¸á¸½ºß¡¢ÅÐ¹»Ãæ¤Ë¼«Å¾¼Ö¤ÇÅ¾ÅÝ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¾®Ãæ³ØÀ¸£³¿Í¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ÀÎ®Ä®¤ÎËü¾ì¾®³Ø¹»¤ÈÃæÎ¤Ãæ³Ø¹»¤Î£²¹»¤¬µÙ¹»¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÂÀÅÄ»Ô¤Î£Ó£Õ£Â£Á£Ò£ÕÌðÅç¹©¾ì¤¬°ìÉô¤Î¥é¥¤¥ó¤òÄä»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ø¤ÎÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å´Æ»¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡££Ê£ÒÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆÃµÞÁðÄÅ¡¦»ÍËü¤ÈÆÃµÞ¤¢¤«¤®¤Ç½ªÆü±¿Å¾¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿¤Û¤«¡¢¹âºêÀþ¤Î¾åÌîÅìµþ¥é¥¤¥ó¤È¾ÅÆî¿·½É¥é¥¤¥ó¤Ç»ÏÈ¯¤«¤éÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸ãºÊÀþ¤Î°ìÉô¶è´Ö¤ÇÂ®ÅÙµ¬À©¤¬¹Ô¤ï¤ìÅÅ¼Ö¤ËÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£