【資料】新生児

群馬県で去年生まれた日本人の子どもの数は８９５０人で過去最少となり、初めて９０００人を割ったことが分かりました。

厚生労働省が３日に公表した人口動態統計によりますと、群馬県の去年の出生数は前の年から３８４人減って８９５０人でした。過去最少を更新し、初めて９０００人を割りました。県内の出生数は「第二次ベビーブーム」の１９７３年には３万２５０７人でしたが、２０２３年には初めて１万人を割り込むなど減少傾向が続いています。

また、女性１人が生涯に産む子どもの推定人数を示す「合計特殊出生率」は、０．０２ポイント低下して１．１８となり過去最低を更新しました。死亡した人の数から出生数を引いた「自然減」も１万８０９６人と過去最大となり、人口減少の深刻さが改めて浮き彫りとなっています。

なお、国内の出生数は６７万１２３６人、合計特殊出生率は１・１４でいずれも過去最少・最低となっています。

３日の知事会見で、出生数の減少の要因について県生活こども部の富澤部長は、若者の価値観の多様化に加え、結婚や出産を選択しない人が増えていること、また、経済的な理由による未婚化や晩婚化を挙げました。

一方、山本知事は、人口減少について「簡単に止められる流れではない」との認識を示しました。